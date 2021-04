Kto awansuje do finału PlusLigi? Już dziś wielkie emocje w meczach półfinałowych!

Pierwsze półfinałowe mecze rozegrano w sobotę 3 marca. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pewnie pokonała Skrę Bełchatów 3:0. Spotkanie trwało zaledwie godzinę i 17 minut. Na boisku zdecydowanie dominowała ekipa Nikoli Grbicia, o czym świadczą pomeczowe statystyki. W PGE Skrze wszyscy zawodnicy zagrali na +7, a w ZAKSIE na +29. Bełchatowianie popełnili aż 24 błędy. Przed zaplanowanym na środę 7 kwietnia rewanżem zdecydowanym faworytem jest ZAKSA. Tym bardziej, że podopieczni Mieszko Gogola zagają w osłabieniu. Na boisku zabraknie Milana Katicia. Przyjmujący Skry doznał kontuzji mięśni brzucha i czeka go dłuższa przerwa od gry.

Wielkie emocje w meczu Verva Warszawa-Jastrzębski Węgiel

Emocji nie zabrakło natomiast w pierwszym meczu półfinałowym Verva Warszawa - Jastrzębski Węgiel. Tutaj gra była zdecydowanie bardziej wyrównana, a mecz śmiało można określić mianem jednego z najbardziej zaciętych w tym sezonie PlusLigi. Finalnie lepsi okazali się Jastrzębianie, którzy pokonali drużynę Andrei Anastasiego 3:2. - Zabrakło nam bardzo niewiele. Jednej albo dwóch piłek w tie-breaku. Wierzę, że w drugim meczu to my będziemy górą. W fazie zasadniczej w Jastrzębiu wygraliśmy 3-2, w Arenie Ursynów zaś przegraliśmy 2-3. Liczę, że odwrócimy to i po przegranej na Śląsku zwyciężymy w naszej hali - mówił kapitan Vervy Andrzej Wrona.

Półfinały PlusLigi - zasady

Gra w półfinałach toczy się do dwóch zwycięstw. Jeżeli po dwóch spotkaniach będzie wynik 1-1, gospodarzem trzeciego, decydującego spotkania będzie zespół wyżej sklasyfikowany po fazie zasadniczej. Ewentualne trzecie spotkania są zaplanowane na niedzielę 11 kwietnia.

PlusLiga – półfinały – gdzie oglądać, transmisja?

Początek spotkania Verva Warszawa - Jastrzębski Węgiel o 17:30. Spotkanie Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozpocznie się o 20:30. Oba mecze będą transmitowane na Polsacie Sport Extra.

