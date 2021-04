Rewanżowe starcie Liverpoolu i Realu. Czy The Reds odrobią dwubramkową stratę?

Pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe między Liverpoolem a Realem zakończyło się pewnym zwycięstwem Królewskich. Podopieczni Zinedina Zidana po dwóch bramkach Viniciusa i jednej Asensio wygrali 3:1, co daje im bezpieczną zaliczkę przed spotkaniem rewanżowym.

Mimo dotkliwej porażki w pierwszym spotkaniu, nikt w Liverpoolu nie zamierza się poddać, co podkreślają zarówno zawodnicy jak i członkowie sztabu szkoleniowego The Reds. – Jeśli przegrywasz pierwszy mecz 1:3, to wygląda to tak, jakbyś już odpadł z rywalizacji. W takiej sytuacji wychodzisz na boisko i nie masz nic do stracenia. To jest nasze zadanie i tak staramy się podchodzić do rewanżu. Tydzień temu Real był od nas lepszy, a poza tym my nie byliśmy na takim poziomie, na jakim powinniśmy. Za nami jednak dopiero pierwsza połowa tego dwumeczu – komentował na konferencji prasowej Jurgen Klopp.

Wysoka forma Realu

Odrobienie dwubramkowej straty z pierwszego meczu nigdy nie należy do łatwych zadań. Tym razem sytuacja może się okazać jeszcze trudniejsza dla piłkarzy Liverpoolu, ponieważ Królewscy są w bardzo dobrej formie, a wygrane w weekend El Clasico tylko podnosi morale i pewność siebie zawodników Realu. W lidze hiszpańskiej Real może poszczycić się serią 10 spotkań bez porażki, a po ostatnim zwycięstwie z Barceloną, podopieczni Zidane'a awansowali na drugą pozycję w tabeli i tracą już tylko punkt do pierwszego Atletico.

Problemy Liverpoolu

Obecny sezon Liverpoolu zdecydowanie nie należy do najlepszych. The Reds zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli, które nie daje możliwości gry w europejskich pucharach, a w styczniu już na etapie 1/16 finału zawodnicy Liverpoolu pożegnali się z Pucharem Anglii przegrywając 3:2 z Manchesterem United. W ostatnich 10 meczach w lidze Liverpool aż sześciokrotnie przegrywał: w tym mecz derbowy z Evertonem, a także mecze na własnym boisku z dużo niżej notowanymi Fulham czy Brightonem. The Reds nadal jednak liczą się w walce o zwycięstwo Ligi Mistrzów, a jak pokazuje historia, Liverpool na Anfield, tak jak w sezonie 2008/2009, jest w stanie pokonać Real nawet 4:0.

Liverpool – Real. Gdzie oglądać rewanż?

Rewanżowe spotkanie między Liverpoolem a Realem rozpocznie się w środę 14 kwietnia o godzinie 21. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TVP1 oraz Polsat Sport Premium 1.

