Pojedynek gigantów w Lidze Mistrzów. PSG zagra u siebie z Manchesterem City

Środowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów będzie meczem dwóch piłkarskich gigantów. Zespół z Paryża już myśli o ponownym występie w finale, jednak na ich drodze staną rozpędzeni dobrymi wynikami w lidze angielskiej zawodnicy Manchesteru City. Dzień przed spotkaniem głos zabrał szkoleniowiec The Citizens Pep Guardiola.

Pep Guardiola: Udało nam się awansować do elity

– Wiem, że będziemy cierpieć w obu meczach i tak samo mamy świadomość tego, jaką bronią oni dysponują. Każdy, kto kocha piłkę, wie, jaką mają jakość. Nie zamierzamy temu zaprzeczać. Zresztą jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów i tu nie da się grać przeciwko przeciętnym graczom – skomentował trener Manchesteru City. – Nauczyłem się od Johana Cruijffa tego, by dobrze się bawić. Mam więc nadzieję, że będziemy się cieszyć odpowiedzialnością i presją, z którą się spotkamy. Udało nam się przecież awansować do elity – dodał. W komplementach dłużny nie pozostał szkoleniowiec PSG.

– Musimy zagrać najlepiej, jak tylko potrafimy. Tylko wtedy możemy marzyć o awansie do finału i na niego zasłużyć. To będzie starcie dwóch wspaniałych drużyn, ale nasz cel się nie zmienia. Chcemy wygrać i zagrać o trofeum w Stambule, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwo – przyznał Mauricio Pocchettino.

Spotkanie gwiazd

Zarówno jedna jak i druga drużyna naszpikowana jest piłkarskimi gwiazdami. Po stronie PSG będziemy mogli podziwiać grę takich zawodników jak Neymar, Mbappe czy Di Maria. Wieloma świetnymi nazwiskami może także poszczycić się Guardiola, który do swojej dyspozycji będzie miał De Bruyne, Mahreza, Fodena czy Sterlinga. Trener Manchesteru City na przedmeczowej konferencji prasowej odniósł się do składu PSG. – Oni mają więcej, niż tylko dwóch graczy, którzy potrafią zrobić różnicę. Dysponują wieloma innymi atutami i musimy o tym doskonale wiedzieć i potrafić na nie zareagować – skomentował Guardiola.

Mimo, że składy wydają się być bardzo wyrównane, pewniejsi swojej formy powinni być gracze Manchesteru City, którzy w minioną niedzielę zdobyli Puchar Ligi Angielskiej wygrywając w finale z Tottenhamem. W Premier League podopieczni Guardioli także nie mają sobie równych i z przewagą 10 punktów nad drugim Manchesterem United pewnie zmierzają po mistrzostwo. Nieco odmienne nastroje towarzyszą zawodnikom z Paryża, którzy w lidze francuskiej zajmują obecnie dopiero drugą lokatę. Do liderującego Lille tracą co prawda tylko punkt, ale Paryżanie przez lata dominacji w Ligue 1 przyzwyczaili kibiców do pewnego zwycięstwa w tych rozgrywkach z sezonu na sezon.

PSG – Manchester City. Gdzie oglądać?

Spotkanie PSG z Manchesterem City odbędzie się w środę 28 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TVP1 oraz Polsat Sport Premium 1.

