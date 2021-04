Przed nami półfinały Ligi Europy. W grze pozostały topowe kluby

Przed nami półfinały Ligi Europy, czyli rozgrywek traktowanych niekiedy jako nagroda pocieszenia dla zespołów, którym nie powiodło się w o wiele bardziej prestiżowej Lidze Mistrzów. Tak jest w przypadku Manchesteru United, który swoje zmagania w Champions League zakończył na fazie grupowej.

Liga Europy. Manchester United – AS Roma

Czerwone Diabły w półfinale LE zmierzą się z AS Roma, która obecnego sezonu ligi włoskiej nie zaliczy do udanych. Ekipa z Rzymu zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli, mając jedynie matematyczne szanse na poprawę swojej pozycji i zapewnienie sobie gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

W o wiele lepszych nastrojach do rywalizacji przystąpią zawodnicy z Manchesteru, którzy są na dobrej drodze do wywalczenia wicemistrzostwa Anglii. Duża w tym zasługa Bruno Fernandesa, który regularnie asystował i trafiał do bramki rywali. Portugalczyk odnotowuje jednak ostatnio wyraźny spadek formy, przez co ciężar rozgrywania w meczu z Romą spadnie również na innych piłkarzy z Old Trafford. Ich zapędy ofensywne będzie starał się studzić były klubowy kolega Chris Smalling, który od dwóch lat gra dla drużyny z Rzymu.

Liga Europy. Villarreal – Arsenal

Podczas, gdy Chelsea Londyn pozostaje w walce o finał Ligi Mistrzów, inny zespół ze stolicy Anglii postara się zrobić pierwszy krok w kierunku triumfu w Lidze Europy. Gracze Arsenalu awans do czołówki Premier League mogą zacząć traktować jako nieosiągalne marzenie, skupiając się na Lidze Europy.

Tam czekają na nich gracze Villareal, którzy podobnie jak AS Roma znacznie skomplikowali sobie sytuację na krajowym podwórku. Zespół prowadzony przez Unaia Emery'ego jest obecnie siódmy, ale wciąż zachowuje szansę na awans do strefy premiowanej grą w europejskich pucharach.

Chociaż w gronie półfinalistów LE to właśnie hiszpańska drużyna zdaje się być „piłkarskim kopciuszkiem” to piłkarze z Villarreal na przestrzeni sezonów niejednokrotnie udowadniali swoją wartość. „Żółta łódź podwodna” zameldowała się m.in w półfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2005/2006, osiągając ten sam etap rozgrywek również w Lidze Europy dziesięć lat później.

Manchester United – AS Roma i Villarreal – Arsenal. Transmisja na żywo

Półfinały Ligi Europy odbędą się w czwartek 29 kwietnia o godz. 21. Mecz Manchester United – AS Roma będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1. Rywalizację Villarreal z Arsenalem można z kolei śledzić w Polsat Sport Premium 2.

