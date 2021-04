Emocje w Premier League. Zacięta walka o Ligę Mistrzów i „Bitwa o Anglię”

Pewnie mało kto ma złudzenie, że mistrzem Anglii może być w tym sezonie inny klub niż Manchester City. Obywatele na pięć spotkań przed końcem sezonu mają 10 punktów przewagi nad drugim Manchesterem United i pewnie podążają w kierunku trzeciego już mistrzostwa Anglii pod wodzą Pepa Guardioli. Manchester City na ostatnie 15 spotkań w Premier League wygrał 13 potyczek, a dwa razy poniósł porażkę. Tak naprawdę tylko kataklizm może odebrać Obywatelom szansę na ostateczny triumf w lidze Angielskiej.

Bitwa o Anglię

Liverpool znajduje się obecnie na 6. miejscu w tabeli Premier League. Do 4. miejsca dającego grę w Lidze Mistrzów, The Reds tracą w tym momencie cztery punkty. Każde spotkanie jest dla ekipy Jurgena Kloppa na wagę złota. Najbliższy mecz Liverpoolu jest ważny również z innego powodu, ponieważ dojdzie do spotkania z odwiecznym rywalem, Manchesterem United.

Niezależnie od pozycji w tabeli i formy drużyn, Bitwa o Anglię to wydarzenie, które emocjonuje nie tylko kibiców Czerwonych Diabłów i The Reds, ale także cały piłkarski świat. Ostatnie ligowe spotkanie pomiędzy tymi drużynami zakończyło się wynikiem 0:0, więc jeśli zawodnicy Liverpoolu myślą o grze w Champions League w przyszłym sezonie, muszą pokonać gospodarzy na Old Trafford. Z wygraną może być problem, ponieważ Manchester United prezentuje ostatnimi czasy solidniejszą formę niż jego odwieczni rywale. Nie można jednak wykluczać żadnego wariantu wydarzeń, ponieważ derby rządzą się swoimi prawami.

34. kolejka Premier League – terminarz

Piątek, 30.04

21:00 Southampton – Leicester

Sobota, 1.05

13:30 Crystal Palace – Manchester City

16:00 Brighton – Leeds

18:30 Chelsea – Fulham

21:00 Everton – Aston Villa

Niedziela, 2.05

15:00 Newcastle – Arsenal

17:30 Manchester United – Liverpool

20:15 Tottenham – Sheffield United

Poniedziałek, 3.05

19:00 West Bromwich Albion – Wolverhampton

21:15 Burnley – West Ham United

Wszystkie spotkania Premier League można śledzić na Canal+ Sport.

