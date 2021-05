Joanna Jędrzejczyk doznała bolesnej kontuzji. Uwaga, drastyczne zdjęcia

Joanna Jędrzejczyk swoją ostatnią walkę w MMA stoczyła w marcu 2020 roku, kiedy to przegrała z Chinką Zhang Weili. Ostatnio kibice częściej niż w oktagonie widzą zawodniczkę w telewizji, ponieważ została jurorką trzeciej edycji programu „Dance Dance Dance”. Udział w show nie sprawił jednak, że niespełna 34-letnia sportsmenka zawiesiła treningi.

Jędrzejczyk ćwiczy regularnie, a w poniedziałek 3 maja poinformowała, że wylądowała na SOR-ze w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Zawodniczka dodała przy tym zdjęcia rany w nodze, które przez Instagram zostały oznaczone jako „kontrowersyjne” czy innymi słowy „drastyczne”. „Kogoś musiałaś mocno kopnąć w dupkę. Ała aż mnie boli” – napisała pod postem Iga Baumgart-Witan. „Myślałem, że już nikt nie trenuje kopnięć na metalowych słupach” – żartował jeden z internautów

instagram

Sama zainteresowana przekazała, że już we wtorek 4 maja będzie mogła wrócić do treningów. Niewykluczone, że są one elementem przygotowania Jędrzejczyk przed powrotem do oktagonu. „Ostatnie dwa dni to jakaś masakra. Nie wyrabiam na zakrętach ale za to ile się dzieje. Planuję nawet kolejną walkę. Na razie na spokojnie, ale już się plan tworzy” – zapowiadała w pierwszej połowie kwietnia.

