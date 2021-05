Andrzej Strejlau chce zakończyć karierę komentatora. „Kiedyś przecież trzeba”

81-letni Andrzej Strejlau karierę trenerską zaczął już w 1963 roku. Od tego czasu prowadził między innymi Legię Warszawa, młodzieżowe i dorosłą reprezentację Polski, a także greckie AE Larisa. Jego największe trenerskie osiągnięcia to Puchar i Superpuchar Polski (sezon 88/89) oraz Puchar Grecji (84/85).

Przygodę z komentowaniem Andrzej Strejlau rozpoczął w 1992 roku jeszcze jako selekcjoner reprezentacji Polski. Od tego czasu występował na antenie TVP, Canal+ i Polsatu Sport zarówno w roli komentatora, jak i eksperta w studiu. W 2019 roku ponownie rozpoczął współpracę z TVP i najczęściej komentuje spotkania Ekstraklasy i II ligi.

Koniec kariery komentatorskiej Andrzeja Strejlau?

W rozmowie z Interią Andrzej Strejlau przyznał, że EURO 2020 może być jego ostatnią wielką imprezą w roli komentatora sportowego. – Jestem teraz mocno zajęty. Intensywnie przygotowuję się do pracy podczas zbliżających się mistrzostw Europy. Jest co robić, bo piłka nożna cały czas się zmienia. To będzie najprawdopodobniej moja ostatnia wielka piłkarska impreza w roli komentatora. Kiedyś przecież trzeba skończyć – powiedział Strejlau.

Oprócz kariery trenerskiej i komentatorskiej, Andrzej Strejlau ma za sobą doświadczenia jako dyrektor sportowy i wiceprezes Wisły Płock, a także jako członek zarządu, rzecznik prasowy i prezes rady nadzorczej PZPN.

Czytaj też:

Rekord świata nieuznany, bo trasa była za krótka. Przedwczesna radość Norweżki