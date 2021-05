Otwarcie siłowni. Opublikowano rozporządzenie z oficjalną datą i zasadami

Siłownie i kluby fitness zamknięte były od połowy października ubiegłego roku. Wyjątkowo w kwestii korzystania z tego typu obiektów zostali potraktowani jedynie profesjonalni sportowcy. Doprowadziło to do sytuacji, w której tworzono wiele przedziwnych związków sportowych, np. przeciągania liny czy latania na miotle, które z kolei powoływały masowo swoich reprezentantów, by umożliwić im omijanie obostrzeń. W pewnym momencie rząd ukrócił jednak te praktyki, ograniczając przywileje jedynie do reprezentantów kraju w dyscyplinach olimpijskich.

Na mocy najnowszego rozporządzenia siłownie, kluby fitness i baseny zostaną wreszcie legalnie otwarte od 29 maja do 5 czerwca z limitem jednej osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni obiektu. Dokument z 6 maja przewiduje, że ograniczenie liczby osób nie będzie dotyczyło obiektów „działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów” oraz „dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych”.

Sport na świeżym powietrzu dozwolony już teraz

Od 1 maja dozwolona jest aktywność sportowa na świeżym powietrzu. Ćwiczyć można też w zamkniętych obiektach sportowych oraz na basenach, ale wyjątek ten dotyczy jedynie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Limit osób na świeżym powietrzu wynosi 50 uczestników.

Dopiero od 15 maja otwarte obiekty sportowe będą mogły przyjąć do 25 proc. publiczności. Nowe zasady będą obowiązywać w całej Polsce. Nie będzie regionalizacji w tym zakresie.

