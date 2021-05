Norman Parke rozwścieczył „Don Kasjo”. Żenujące obelgi podczas konfrontacji przed Fame MMA

"Don Kasjo" jeszcze przed spotkaniem z przeciwnikiem publikował w mediach społecznościowych zaczepne wpisy na jego temat. Były zawodnik UFC z odpowiedzią zaczekał do spotkania na żywo, podczas którego wygarnął Życińskiemu, co o nim sądzi.

– Najman się przestraszył. Bał się ciebie, a ja się ciebie nie boję. Widzę, że jesteś słaby. Potrzebujesz, żebym spojrzał ci prosto w oczy? Żeby mieć potwierdzenie? Muszę ci się gapić prosto w twarz? – pytał swojego przeciwnika „Stormin”. Irlandczyk na koniec swojego monologu chwycił szklankę z wodą i chlusnął nią w twarz rozmówcy.

Spięcie między Parke z Życińskim

Ten gest rozjuszył Kasjusza Życińskiego, który obrzucił Parke'a rymowaną wiązką przekleństw. – No chodź tu ku***o je***a, chodź to ci łeb rozj***ę. Śmiej się, śmiej jak rudy gej. Znowu nie wytrzymałeś presji – powtarzał. Odpowiedzi „Stormina” nie były nawet kierowane pod adresem „Don Kasjo”. Irlandczyk lekceważąco zwracał się do ochrony, by zabrała jego przeciwnika. Ze względu na wyjątkowo wulgarny język, zdecydowaliśmy się nie dołączać nagrania wideo z tego wydarzenia.

Fame MMA 10. Wszystkie walki

Starcie Parke'a z Życińskim to oczywiście tylko jedna z walk zaplanowanych na 15 maja. Poniżej prezentujemy pełną listę pojedynków zaplanowanych na ten dzień.

Marcin Dubiel – Cezary Nykiel

Dawid Malczyński – Adrian „Polak” Polański

Amadeusz „Ferrari” Roślik – Mateusz Gąsiewski

Marta „Linkimaster” Linkiewicz – Kamila Wybrańczyk

Michał Gała – Mikołaj Śmieszek

Gabriel „Arab” Al-Sulwi – Łukasz Lupa

Piotr Pająk – Gamou Fall

Arkadiusz Tańcula – Mateusz Murański

Dawid „Ambro” Ambroziak – Kamil „Hassi” Hassan

FAME MMA 10. Gdzie oglądać?

Galę FAME MMA 10 będzie można oglądać w sobotę 15 maja od godziny 19:30. Transmisja całego wydarzenia będzie odbywać się w systemie pay-per-view na stronie internetowej famemma.tv.

