„Ostatnia prosta”. Rząd promuje szczepienia z pomocą sportowców

W mediach społecznościowych zaroiło się od plansz z hasztagami #OstatniaProsta i #SzczepimySie. Uśmiechają się z nich i zachęcają nas do szczepień piłkarze, siatkarze i siatkarki, kierowcy wyścigowi i... Maciej Musiał. Wszystko to w celu namówienia kolejnych tysięcy osób do podjęcia minimalnego wysiłku zarejestrowania się na darmowe szczepienia przeciwko koronawirusowi. Eksperci cały czas przypominają bowiem, że preparaty Pfizera, Moderny, AstraZeneca i Johnson&Johnson nie pomogą w pełni zwalczyć wirusa, jeżeli nie osiągniemy tzw. odporności stadnej.

twitter

– Pozbądźmy się tej okropnej choroby raz na zawsze, drogą do tego jest nasz Narodowy Program Szczepień. Tak jak w sztafecie przekazujemy sobie pałeczkę z ręki do ręki, tak żebyśmy przekazali wszystkim, którzy jeszcze się nie zaszczepili, żeby lato było normalne, byśmy nie doświadczyli czwartej fali. Szczepmy się, to nasza ostatnia prosta. Liczę, że w ciągu kilku, kilkunastu tygodni osiągniemy odporność zbiorową, wystarczającą do pokonania epidemii – mówił premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając start kampanii #OstatniaProsta.

