Wielkie zwycięstwo Świątek w Rzymie. „Rowerek” w finale!

Iga Świątek wspinała się po turniejowej drabince, a do ćwierćfinału dotarła po kreczu Alison Riske, zwycięstwie z Madison Keys (7:5, 6:1) oraz trzysetowym boju z Barborą Krejcikovą (3:6, 7:6, 7:5). W kolejnej fazie rozgrywek poprzeczka została jednak zdecydowanie podniesiona, bo rywalką Igi Świątek na drodze do półfinału turnieju w Rzymie była Elina Svitolina (6. miejsce w rankingu WTA). Spotkanie tenisistek było zaplanowane na piątek, ale ulewny deszcz pokrzyżował plany organizatorów.

Mimo zmian wprowadzonych do harmonogramu rozgrywek, Iga Świątek nie tylko pokonała Ukrainkę, ale po kilku godzinach ponownie pojawiła się na korcie i z kwitkiem odprawiła nadzieję amerykańskiego tenisa Cori Gauff, meldując się w finale prestiżowej imprezy. „Ten dzień był wyzwaniem. Bardzo cieszę się z awansu do finału, a przede wszystkim z jakości na korcie. Dzięki za wsparcie – to wiele znaczy” – podsumowała pracowitą sobotę polska tenisistka.

Świątek kontra Pliskova

W niedzielę Polka stanęła przed dużą szansą zdobycia trzeciego tytułu WTA w karierze. Na swoim koncie ma triumf w zeszłorocznej edycji turnieju wielkoszlemowego French Open oraz turnieju w Adelajdzie w 2021 roku. Po drugiej stronie siatki stanęła 29-letnia Karolina Pliskova, która w turniejach rangi WTA zwyciężała 16 razy i z pewnością miała apetyt na powiększenie tego bilansu.

Od początku meczu Iga Świątek grała agresywnie i dyktowała warunki na korcie. Dobre forhendy i bekhendy, returny, a także pełne wykorzystywanie geometrii kortu spowodowały, że w niespełna 20 minut Iga Świątek zanotowała na swoim koncie 6 gemów, nie pozwalając jednocześnie Pliskovej na rozwinięcie sportowych skrzydeł (6:0). W pierwszym secie Iga Świątek miała tylko jeden niewymuszony błąd, a Czeszka podarowała 19-letniej Polce 10 darmowych punktów, przy czym nie zagrała ani jednego tzw. uderzenia kończącego.

Klasa Igi Świątek! „Rowerek” w finale

Drugi set rozpoczął się w bardzo podobny sposób. Iga Świątek w ekspresowym tempie wyszła na prowadzenie 2:0, a Karolina Pliskova „oddała” drugiego gema podwójnym błędem serwisowym. Trzeci gem mógł wlać trochę nadziei w serca kibiców Czeszki, ponieważ miała pierwsze w meczu dwie szanse na przełamanie Polki. Obie zaprzepaściła, a Świątek odpowiedziała po raz kolejny przełamując rywalkę (4:0). Polka nie zwolniła narzucanego przeciwniczce tempa gry i w niecałe 50 minut zakończyła spotkanie wynikiem: 6:0, 6:0. Taki rezultat w żargonie tenisowym nazywa się potocznie „rowerkiem”.

