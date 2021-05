Zawodnik MMA wygrał walkę. Po walce wspomniał o Elonie Musku i dostał odpowiedź

Beneil Dariush walczył w sobotę na gali UFC 262. Irańczyk pokonał w drugiej walce wieczoru jednogłośną decyzją Tony’ego Fergusona. Tym samym przedłużył do siedmiu swoją passę zwycięstw w najbardziej elitarnej organizacji mieszanych sztuk walki. Dzięki wygranej zawodnik MMA wskoczył na trzecie miejsce w rankingu UFC w kategorii lekkiej.

Zawodnik MMA wywołał Elona Muska. „Gdzie moja Tesla?”

Po walce Dariush udzielił wywiadu Joe Roganowi. Zamiast domagać się walki o pas, 32-latek nieoczekiwanie zwrócił się do Elona Muska. - Gdzie jest samochód mojej żony, bracie?! Czekałem sześć miesięcy. Urodziło mi się dziecko, potrzebuję dobrego samochodu. Muszę chronić moją córkę. Dajcie mi mój samochód – komentował Irańczyk.

Zawodnik MMA odniósł się do sprawy na konferencji prasowej. Jak tłumaczył, zamówienia dokonał w grudniu. Wybrał Teslę, bo powiedziano mu, że to najbezpieczniejszy samochód dla niego i jego ciężarnej wówczas żony. – Elon, o co chodzi stary? Nie taka była umowa. Powiedziałeś mi marzec, zbliżamy się do czerwca. Chcę mój samochód, daj spokój. Jestem wielkim fanem, ale to brak szacunku – wyjaśniał Dariush.

Musk przeprasza Beneila Dariusha

Wywołany do tablicy Musk szybko zabrał głos. Dyrektor generalny i techniczny Tesli skomentował wpis w mediach społecznościowych, który opisywał sytuację z zawodnikiem mieszanych sztuk walki. „Wkrótce się pojawi. Przepraszam za opóźnienie” – napisał na Twitterze Musk. Mimo to wiadomość dotarła do 32-latka. Irańczyk zamieścił odpowiedź na swoim profilu i dodał czerwone serce.

twitterCzytaj też:

Elon Musk znów podniósł ciśnienie posiadaczom bitcoinów. Wystarczyło jedno słowo