Marcin Najman wraca do klatki. „Dostaniesz w******* w maksymalnie dwie minuty”

Marcin Najman mówił po przegranym pojedynku w lutym, że nie zamierza wchodzić do klatki. Przekonywał, że jest za stary, żeby walczyć i skupi się teraz na organizowaniu gal. Były zawodnik MMA zostawił sobie jednak furtkę do powrotu, gdyby ktoś zaoferował mu pół miliona złotych za walkę. „El Testosteron” jest przekonany, że jego najnowszy pojedynek zagwarantuje mu takie pieniądze z PPV.

Marcin Najman zmierzy się z Jackiem Murańskim na gali MMA-VIP

Najman kilka dni temu pytał swoich fanów w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, czy ma stanąć do pojedynku z Jackiem Murańskim. Walka miałaby się odbyć bez rękawic i przerw między rundami. W środę były sportowiec poinformował na kanale MMA-VIP, że zgodził się na takie warunki. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do starcia.

„El Testosteron” odniósł się do warunków zaproponowanych przez swojego rywala. – Dostaniesz w******* w maksymalnie dwie minuty – powiedział do Murańskiego. Najman przekonywał również, że jego przeciwnik „ma problem, bo jedynie jego syn może chcieć wejść z nim do narożnika”. – Nikt inny nie będzie sobie robił obciachu. Zespół medyczny będzie cię ratować – mówił były zawodnik MMA.

Internauci domagali się walki „El Testosterona”

Jacek Murański to polski aktor, który grał w serialach Pierwsza Miłość czy Lombard. Jego syn walczył na gali FAME MMA, gdzie przegrał z Arkadiuszem Tańculą. Jacek Murański był obecny na wszystkich konferencjach syna i udzielał wywiadów, na których robił „show”. Internauci zaczęli się domagać jego pojedynku z Najmanem, do czego w końcu ma dojść. „El Testosteron” gwarantuje swojemu przeciwnikowi 100 tys. zł w przypadku wygranej i 50 tys. w przypadku przegranej.

