Iga Świątek zaszczepiła się przeciw COVID-19. „Spokój i poczucie bezpieczeństwa”

Iga Świątek poinformowała za pośrednictwem Twittera, że wraz ze swoimi wszystkimi współpracownikami zaszczepiła się przeciwko COVID-19. „Bardzo doceniam tę możliwość, bo daje dużo większy spokój i poczucie bezpieczeństwa w związku z podróżami i życiem w tourze” – napisała tenisistka. I dodała, że ma nadzieję, iż wkrótce kibice będą mogli wrócić na trybuny.

Sportowcy promują szczepienia



Triumfatorka French Open dołączyła tym samym do grona innych polskich sportowców, którzy także się zaszczepili. Wcześniej z takiej możliwości skorzystała m.in. reprezentacja siatkarzy i siatkarek. Zaszczepieni są także piłkarze, którzy będą brali udział w Euro 2020, a także cała kadra olimpijska, która poleci na igrzyska do Tokio oraz członkowie sztabów i trenerzy.

Wielu polskich sportowców włączyło się także w akcję promowania szczepień. Na ulicach polskich miast można zobaczyć bilboardy z gwiazdami różnych dyscyplin m.in. Robertem Kubicą, piłkarzami Legii, Mateuszem Ponitką, Adamem Małyszem czy Bartoszem Kurkiem i Wilfredo Leonem, które zachęcają do rejestracji na szczepienia.

– Bardzo się cieszę, że jako sportowiec, ale też osoba, która walczyła o to, byśmy mogli wrócić na pływalnie, możemy się zaszczepić. Dla nas, sportowców, jest niezwykle ważne, byśmy mogli wrócić do aktywności fizycznej, do startu na zawodach z publicznością i byśmy sami mogli czuć się bezpiecznie na arenach sportowych – mówiła Otylia Jędrzejczak. Piotr Małachowski oraz Konrad Bukowiecki dodawali, że szczepienia do jedyna droga, by wracać do normalnego funkcjonowania a oni chcą dawać przykład własnym działaniem.

