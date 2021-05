Anna Lewandowska reaguje na sukces męża. „Jestem taka dumna”

Od dłuższego czasu piłkarski świat debatował, czy Robert Lewandowski zdoła pobić rekord Gerda Muellera z sezonu 71/72. Prawie 50 lat temu niemiecki zawodnik strzelił podczas jednej kampanii aż 40 goli. W przedostatniej kolejce sezonu, Polak zdołał wyrównać ten półwieczny rekord, ponieważ w meczu z Freiburgiem pewnie wykorzystał, podyktowanego przez sędziego, karnego.

Na wyprzedzenie niemieckiej legendy Polakowi zostało jedno spotkanie. Mecz z Augsburgiem miał zdecydować czy Lewandowski zapisze się w historii piłki jako indywidualny posiadacz rekordu bramek strzelonych w jednym sezonie Bundesligi. Polak czekał z golem aż do 90 minuty. Leroy Sane oddał strzał sprzed pola karnego, Gikiewicz sparował piłkę do przodu, a najlepszy napastnik świata dopadł do odbitej futbolówki. Golkiper Augsburga podjął jeszcze rozpaczliwą próbę obrony, ale kapitan reprezentacji Polski pewnie wykończył całą sytuację.

Lewandowska gratuluje mężowi

Gratulacje dla polskiego napastnika popłynęły ze strony piłkarzy, trenerów, polityków oraz innych sportowców i artystów. Dumy z osiągnięcia Roberta Lewandowskiego nie ukrywa także jego żona Anna, która zamieściła w mediach społecznościowych wzruszający wpis.

