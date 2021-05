Liga Narodów. Polacy w trzech setach pokonali Włochów

Tegoroczna Liga Narodów jest rozgrywana we włoskim Rimini i to właśnie tam Polacy zagrali z gospodarzami turnieju. Spotkanie z Włochami było pierwszym z 15 rozgrywanych przez Biało-Czerwonych.

Liga Narodów. Mecz Polska-Włochy

Faworytem spotkania byli Polacy i to nie tylko dlatego, że są aktualnymi mistrzami świata i jednymi z faworytów do złota olimpijskiego. Trener Gianlorenzo Blengini postanowił zabrać na turniej rezerwowy skład włoskiej reprezentacji, której podstawowi zawodnicy – podobnie jak panie – przygotowują się do igrzysk olimpijskich. Mecz Polska-Włochy rozpoczął się w piątek o godz. 19:30. Reprezentacja Polski spotkanie zamknęła w trzech setach: 25:19, 25:20, 25:18.

Mecze Biało-Czerwonych – terminarz

28 maja, 19:30 Polska – Włochy

29 maja, 16:00 Polska – Serbia

30 maja, 19:30 Polska – Słowenia

3 czerwca, 18:00 Australia – Polska

4 czerwca, 18:00 Polska – USA

5 czerwca, 16:00 Rosja – Polska

9 czerwca, 19:30 Polska – Bułgaria

10 czerwca, 21:00 Polska – Holandia

11 czerwca, 21:00 Polska – Brazylia

15 czerwca, 18:00 Kanada – Polska

16 czerwca, 15:00 Japonia – Polska

17 czerwca, 21:00 Niemcy – Polska

21 czerwca, 19:30 Polska – Argentyna

22 czerwca, 15:00 Iran – Polska

23 czerwca, 15:00 Francja – Polska

