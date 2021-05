„Szpila” przegrał w walce o pas WBC International. Masternak i Stępień z pasami IBF

Na karcie walk gali Knockout Boxing Night 15 w Rzeszowie znalazły się m.in. trzy walki o pas i dwa pojedynki tzw. freak fighterów. Początkowo walka miała odbyć się wcześniej, ale organizatorzy zdecydowali się ją przełożyć, ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem w Polsce. Przez to na hali Podpromie mogli pojawić się kibice.

Knockout Boxing Night 15. Artur Szpilka przegrał z Łukaszem Różańskim

Walką wieczoru było starcie Artura Szpilki z Łukaszem Różańskim. Pojedynek odbył się w nowej kategorii wagowej w boskie zawodowym – bridger. Stawką był pas World Boxing Council International, a zwycięzca może stanąć do walki o pełnoprawne mistrzostwo świata. Zawodnicy przed wejściem do ringu nie darzyli się sympatią, co pokazali podczas treningu medialnego i ważenia.

Walkę lepiej zaczął Szpilka, który kilka sekund po rozpoczęciu starcia powalił Różańskiego na deski. Rożański zrewanżował się „Szpili” po municie, kiedy Szpilka był liczony. Kolejne 30 sekund i „Szpila” znowu był na deskach. Po trzecim knockdownie Szpilka już nie wstał. To 14 wygrana Różańskiego, z czego 13 przez KO.

facebook

KBN 15. Mateusz Masternak z pasem International Boxing Federation

Na KBN 15 doszło też do dwóch starć o pasy interkontynentalne organizacji International Boxing Federation. Mateusz Masternak, który nie przegrał od 2,5 roku, mierzył się z niepokonanym Adamem Balskim. Balski w pierwszej rundzie wyprowadził kilka serii. Wyszedł też agresywnie na swojego rywala w drugiej rundzie, ale Masternak zaczynał dochodzić do głosu. „Master” pod koniec czwartej rundy zasypał gradem ciosów rywala.

W kolejnych rundach były mistrz Europy w kategorii cruiser zaczął dominować, oko Balskiego coraz bardziej puchło. W ósmej rundzie Masternak kilka razy zagonił Balskiego do narożnika. Balski zdołał dotrwać do końca pojedynku, ale został zmiażdżony przez „Mastera”, który zasłużenie zdobył pas IBF Intercontinental. Sędziowie punktowali: 98-92, 99-91, 99-91 dla Masternaka.

facebook

Paweł Stępień zwycięski w walce o pas IBF Intercontinental

Paweł Stępień powoli się rozkręcał w pojedynku z Denebem Diazem, stopniowo podkręcając tempo. Polak skutecznie wyprowadzał lewe proste, przeważając w pierwszych rundach. W czwartej rundzie Stępień wyraźnie dominował, a w piątej Polak posłał na deski Kolumbijczyka. Diaz wstał, ale sędzia zakończył pojedynek.

Przed starciem o pas IBF Intercontinental w kategorii półciężkiej obaj wygrali po 14 walk, z czego 11 przez KO. Stępniowi przytrafił się jeden remis. Polak, będący „jedynką” w kategorii półciężkiej w kraju, kontynuuje serię pojedynków bez porażki. Z kolei Kolumbijczyk zanotował pierwszą porażkę w zawodowym ringu.

facebook

Pomiędzy walkami o pasy International Boxing Federation Intercontinental doszło do pojedynku na zasadach boksu olimpijskiego, gdzie Sebastian Kusz pokonał Mateusza Bubicza.

Marcin Najman ringowym announcerem. Zwycięski Szymon „Taxi Złotówa” Wrzesień

Na gali były też walki freak fighterów. Tomasz „Fit Dzik” Łomnicki walczył z Szymonem „Taxi Złotówą” Wrześniem. Na ważeniu „Fit Dzik” obsypał swojego przeciwnika złotówkami, co doprowadziło do przepychanek, a rywali musiała rozdzielać ochrona. Na KBN 15 announcerem w ringu był Marcin Najman, który w przeszłości walczył z „Taxi Złotówą”. Wrzesień do walki wyszedł w rytm piosenki „Mam tę moc” z filmu „Kraina lodu”.

Starcie rozpoczęło się od szarży „Fit Dzika”. W połowie rundy Łomnicki opadł z sił i „Taxi Złotówa”, który przeczekał ataki przeciwnika, próbował wykorzystać zmęczenie rywala. W drugiej rundzie „Fit Dzik” był liczony po jednym z ciosów Września, po którym Łomnickiemu wypadł ochraniacz. „Taxi Złotówa” konsekwentnie punktował rywala i jednogłośnie wygrał decyzją sędziów.

facebook

W innym pojedynku influencerów Michał Choiński w pierwszej rundzie dwukrotnie posłał na deski Bartosza Graczyka. Po pierwszym prawym Graczyk zdołał wstać, ale słaniał się na nogach. Po drugim liczeniu sędzia przerwał pojedynek uznając, że Graczyk nie jest zdolny do kontynuowania walki.

KBN 15 w Rzeszowie. Damian Kiwior ciężko znokautowany

W pozostałych starciach Artur Górski jednogłośną decyzją sędziów wygrał z Bartoszem Baczyńskim. Górski kontrolował cztero-rundowy pojedynek. Na minutę przed końcem starcia doszło wymiany ciosów. Po walce Baczyński był skrajnie wyczerpany. W drugim pojedynku na karcie walk Pablo Mendoza niespodziewanie pokonał Damiana Kiwiora. Polak został ciężko znokautowany po prawym sierpie reprezentanta Nikaragui.

W walce otwarcia Aleksander Bereżewski szybko uporał się z Bronislawem Kubinem. Doświadczenie było po stronie Czecha, który stoczył 48 profesjonalnych walk w karierze. Polak od początku kontrolował walkę, próbując pokonać 42-latka już w pierwszej rundzie. Drugi knockdown okazał się decydujący i sędzia przerwał pojedynek kilkanaście sekund przed końcem rundy. 23-latek odniósł swoje drugie zwycięstwo w karierze.

Czytaj też:

Tomasz Adamek wróci do ringu na co najmniej jedną walkę. „Czemu to robię? Z nudów”