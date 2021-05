W poniedziałek 31 maja Iga Świątek skończyła 20 lat. Polska tenisistka sprawiła sobie prezent, wygrywając w pierwszej rundzie French Open z Kają Juvan (101. miejsce w rankingu WTA). Oprócz pozycji rankingowej za zwycięstwem Polki przemawiała również bardzo dobra dyspozycja na mączce i niedawny triumf w turnieju w Rzymie. Iga Świątek zakończyła mecz w niespełna 90 minut (6:0, 7:5).

French Open 2021. Z kim Świątek zagra w drugiej rundzie?

Kolejną rywalkę, z którą Iga Świątek zmierzy się w drugiej rundzie turnieju, wyłonił mecz między Rebeccą Peterson (60. miejsce w rankingu WTA), a Shelby Rogers (47. miejsce w rankingu WTA). O losach dwóch setów zdecydował tie-break – pierwszą partię wygrała Rogers, a drugą Peterson. Trzeci set zakończył się wynikiem 6:3 i triumfowała w nim Peterson. To właśnie Szwedka zagra z Igą Świątek o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open.

French Open 2021. Świątek obroni tytuł?

– Iga wyruszyła do Paryża jako obrończyni tytułu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obronienie tytułu to jest niezwykle trudne zadanie. Wyniki pokazują, że to się udało nielicznym zawodniczkom w historii tenisa. My jesteśmy tego świadomi – powiedział Piotr Sierzputowski, trener Igi Świątek, w wywiadzie dla „Wprost”.

– Natomiast będziemy robić wszystko, żeby Iga grała jak najlepiej, a co z tego wyjdzie, to już czas pokaże. Tak jak powiedziałem – ja nie mam żadnych oczekiwań wynikowych. Myślę, że Iga też. Chciałaby po prostu dobrze grać, a wierzę, że jak będzie dobrze grała, to będzie wygrywać – kontynuował trener. Poniżej cały wywiad z Piotrem Sierzputowskim.

