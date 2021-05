Wielki hit transferowy. Maciej Muzaj wraca do PlusLigi!

27-letni atakujący po dwóch latach spędzonych w Rosji wraca do PlusLigi. Maciej Muzaj podpisał właśnie kontrakt z Asseco Resovią. Powrót Macieja Muzaja do PlusLigi to zdecydowanie jeden z najciekawszych ruchów transferowych przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. I spore wzmocnienie dla Asseco Resovi, która podpisała już kontrakty z Samem Deroo, Janem Kozamernikiem i Jakubem Buckim, który w barwach Jastrzębskiego Węgla rozegrał fantastyczne spotkania w walce o medale PlusLigi w sezonie 2020/2021. Nieoficjalnie mówi się, że do klubu mają także dołączyć dwaj reprezentanci Polski: Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski.

facebook

Maciej Muzaj - kim jest?

Maciej Muzaj gra na pozycji atakującego. Był podstawowym atakującym reprezentacji Polski juniorów, która pod wodzą trenera PGE Skry Jacka Nawrockiego zajęła szóste miejsce w Mistrzostwach Europy. Karierę seniorską rozpoczął w 2012 roku w PGE Skrze Bełchatów. Po trzech latach rozwiązał kontrakt z klubem i przeszedł do Jastrzębskiego Węgla. W latach 2018-2019 grał w barwach Trefla Gdańsk.

Przez kilka meczów wspomagał także Onico Warszawę. W 2019 roku związał się z ligą rosyjską - grał w klubach w Gazpom Jugra Surgut oraz Ural Ufa. Sezon 2020/2021 zakończył jako zawodnik Sir Safety Perugia, którego szkoleniowcem był do niedawna selekcjoner polskiej reprezentacji Vital Heynen. Obecnie trener powołał go do kadry na Ligę Narodów.

Czytaj też:

Siatkarska Liga Narodów. Polki pewnie zwyciężają z Koreą Południową