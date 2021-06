Dziś kolejny mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Po zwycięstwach 3:0 i 3:1 nad reprezentacjami Włoch i Serbii oraz porażce 1:3 ze Słowenią, kolejnym przeciwnikiem biało-czerwonych w Lidze Narodów będzie Australia. Polacy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania. Chociaż rywale pokonali naszą reprezentację podczas igrzysk olimpijskich w Londynie, w ostatnich latach m.in. w Lidze Narodów to biało-czerwoni byli górą. W tegorocznych rozgrywkach drużyna z Antypodów po trzech kolejkach ma na swoim koncie zero punktów. Urwała zaledwie jednego seta Francji i przegrała mecze z Bułgarią oraz Niemcami.

Dla polskiej reprezentacji mecz z Australią będzie szansą na rehabilitację po porażce ze Słowenią. Choć była to pierwsza przegrana naszej kadry na turnieju, zauważalny był słaby styl gry i problemy w przyjęciu. Gdyby nie udane zagrania Mateusza Bieńka, przewaga Słoweńców mogła być jeszcze większa. Na boisku nie pojawili się m.in. Bartosz Kurek, Kamil Semeniuk oraz Wilfedo Leon, który we wcześniejszym meczu z Serbią rozbił rywali zagrywką. Przyjmujący zaserwował aż 13 asów i tym samym pobił dotychczasowy rekord Ligi Narodów. Vital Heynen wielokrotnie powtarzał, trwająca od 28 maja do 23 czerwca Liga Narodów jest dla biało-czerwonych głównym sprawdzianem formy przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Dlatego w poszczególnych spotkaniach na boisko wychodzą różne „szóstki”.

Liga Narodów. Tabela

Obecnie - po 3. kolejkach - nasza reprezentacja zajmuje 5. miejsce w tabeli i ma na swoim koncie 6 pkt. Liderem jest Brazylia (9 pkt), za którą uplasowały się Francja (8 pkt) oraz Japonia (7 pkt). Tuż poza podium, na 4. miejscu w tabeli jest kadra Rosji (7 pkt). W tym tygodniu podopieczni Vitala Heynena rozegrają także dwa inne spotkania. W piątek 4 czerwca o godzinie 18 zmierzą się z reprezentacją USA, a dzień później - w sobotę 5 czerwca - o godzinie 16 z Rosją.

Liga Narodów. Polska - Australia - gdzie i kiedy oglądać mecz

Spotkanie między reprezentacjami Polski i Australii rozpocznie się w czwartek 3 czerwca o godzinie 18. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP2 oraz Polsat Sport, a także online w internecie na stronie TVP Sport oraz w serwisie ipla.tv.

