Linette i Pera w kolejnej rundzie French Open. Zdecydowane zwycięstwo!

Magda Linette występuje w turnieju deblowym tegorocznego French Open w parze z Bernardą Perą. Polka i Amerykanka w pierwszym pojedynku w trzech setach pokonały Alexę Guarachi i Desirae Krawczyk. W drugiej rundzie Linette i Pera zmierzyły się z Zariną Diyas i Varvarą Grachevą.

Linette i Pera kontra Diyas i Gracheva

Pierwszy set pojedynku zakończył się po zaledwie 24 minutach, a Polka i Amerykanka dominowały w wielu elementach gry – miały m.in. lepszy wskaźnik wygranych piłek po pierwszych i drugich podaniach oraz wykorzystały trzy z czterech szans na przełamanie rywalek. To pozwoliło im, aby pierwszego seta rozstrzygnąć wynikiem 6:0. W międzyczasie przeciwniczki polsko-amerykańskiej pary zasygnalizowały, że mają problemy ze zdrowiem i potrzebna była krótka przerwa medyczna.

W pierwszym gemie drugiego seta tenisistki rozegrały 17 akcji, a cień zwycięstwa przechylał się to na jedną, to na drugą stronę kortu. Ostatecznie triumfowała polsko-amerykańska para, która przewagę powiększyła, wygrywając szybko własne podanie, a potem przełamując po raz kolejny rywalki (3:0). Na tym etapie spotkania Diyas i Gracheva włączyły wyższy bieg i odrobiły stratę dwóch gemów. Miały nawet piłkę na wyrównanie wyniku w drugim secie, ale to zadanie się nie powiodło. Od tego czasu na nowo przyspieszyły Linette i Pera, nie oddając prowadzenia do końca meczu (6:0, 6:2).

French Open. Z kim Linette i Pera zagrają w kolejnej rundzie?

W kolejnej rundzie turnieju Magda Linette i Bernarda Pera spotkają się z Lucie Hradecką i Laurą Siegemund. Termin spotkania nie został jeszcze wyznaczony.

