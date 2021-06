Świątek i Mattek-Sands nie zwalniają tempa! Awans do kolejnej rundy French Open

Chociaż mecz z Anną-Leną Friedsam i Yafan Wang nie należał do najprostszych, Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands mają powody do zadowolenia. Polsko-amerykański duet awansował do kolejnej rundy French Open.