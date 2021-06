Kolejna legenda KSW zmierzy się z „Pudzianem”? „Jestem otwarty”

Mariusz Pudzianowski pokonał na KSW 61 Łukasza Jurkowskiego. Na Ergo Arenie pojawił się również Mamed Khalidov. Czeczen komplementował twardą szczękę „Pudziana”. Zdradził również, że wraca do treningów po urazie ręki. Legenda Konfrontacji Sztuk Walki przyznała, że czeka na propozycję walki ze strony organizacji. W grze są nazwiska Roberto Soldicia, czy trzecie starcie ze Scottem Askhamem.

Walka Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Khalidovem na KSW

Khalidov w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim zadeklarował, że może walczyć z każdym. Padło również nazwisko Pudzianowskiego. – Jeżeli to zaproponują to jak najbardziej. Gdyby to była freakowa walka to by mnie nie interesowała. A Pudzianowski jest 100 proc. zawodnikiem i sportowcem – komentował Czeczen.

To nie pierwszy raz, kiedy Czeczen wyraża chęć walki z „Pudzianem”. – Schodziłem w dół i szedłem w górę. Jestem gotów walczyć nawet z ciężkim – mówił Khalidov w listopadzie 2020 r. W 2018 r. jeden z szefów KSW Maciej Kawulski mówiło potencjalnej walce, że „byłaby absolutnym hitem”. – Nigdy nie mów nigdy – dodał. Dotychczas Czeczen dwukrotnie walczył w kategorii wagowej wyższej niż 84 kg i obie walki przegrał.

„Pudzian” królem nokautów Konfrontacji Sztuk Walki

Walka Pudzianowskiego z Khalidovem byłaby ciekawą dla kibiców. Dziennikarz Polsat Sport Dominik Durniat wyliczył, że „Pudzian” po ostatnim zwycięstwie nad „Jurasem” jest zawodnikiem z największą liczbą nokautów w Konfrontacji Sztuk Walki. Pudzianowski 10-ktonie wygrywał przez TKO. Dziewięć razy pojedynek przed czasem kończył Michał Materla. Po sześć knock-outów ma Khalidov i Jurkowski.

