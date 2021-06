Świątek odpadła z French Open! Polka w ćwierćfinale przegrała z Sakkari

Iga Świątek udział w turnieju wielkoszlemowym French Open zaczęła w poniedziałek 31 maja. Od tego czasu grała niemalże każdego dnia – na zmianę w deblu lub w singlu. We wtorek 8 czerwca Polka w parze z Bethanie Mattek-Sands awansowały do półfinału Wielkiego Szlema, a dzień później Iga Świątek stanęła przed szansą, aby dotrzeć do tego samego etapu gry w singlu.

French Open. Iga Świątek – Maria Sakkari

Iga Świątek imponowała grą na paryskich kortach w drodze do obrony tytułu singlowego French Open. Do ćwierćfinału dotarła bez straty seta, pokonując swoją dobrą koleżankę Kaję Juvan, Rebeccę Peterson, przetrwała „nawałnicę” Anett Kontaveit oraz regularne, silne uderzenia Marty Kostiuk. W ćwierćfinale przyszedł czas na starcie z Marią Sakkari.

Greczynka odprawiła z kolei z kwitkiem Katarinę Zavatską, a potem Jasmine Paolini. W dalszej fazie rozgrywek stoczyła zacięty, trwający prawie 180 minut, trzysetowy bój z Elise Mertens, a w czwartej rundzie pokonała „piątkę” rankingu WTA Sofię Kenin, co z pewnością wpłynęło na pewność, z którą wyszła na kort Phillipe’a-Chartiera, aby zmierzyć się z Igą Świątek.

French Open. Iga Świątek kontra Maria Sakkari

Iga Świątek w pewny sposób wygrała pierwszego gema, a atutem było skuteczne pierwsze podanie. Szybko przyszła okazja, aby podwyższyć prowadzenie. Już w drugim gemie Polka przełamała rywalkę. Iga Świątek grała agresywnie i zmuszała Marię Sakkari do popełniania prostych błędów.

W kolejnej części meczu role odwróciły się – to Iga Świątek myliła się z wydawać by się mogło komfortowych pozycji i podarowała Greczynce kilka „darmowych” punktów (2:2). Tenisistki wygrywały swoje serwisy do stanu 4:4. Dziewiąty gem pierwszego seta okazał się kluczowy. Maria Sakkari przełamała Polkę i nie oddała prowadzenia do końca pierwszego seta (6:4).

Ćwierćfinał French Open. Problemy Świątek

Dwa pierwsze gemy drugiej odsłony pojedynku to dominacja Marii Sakkari (2:0). Na tym etapie gry Polka poprosiła o przerwę medyczną, po której wróciła na kort z zabandażowanym prawym udem. Po przerwie Iga Świątek wygrała gema do 15, w czym pomógł dobrze funkcjonujący forhend. W piątym gemie drugiej partii Greczynka miała dwie szanse na przełamanie. Iga Świątek w tym ryzykownym momencie wzniosła się na wyżyny swoich umiejętności i utrzymała podanie (3:2 dla Sakkari). Przewagę przełamania Maria Sakkari utrzymała do końca pojedynku. Greczynka triumfowała 6:4, 6:4.

