French Open. Magda Linette i Bernarda Pera odpadły w półfinale!

Mecz rozpoczął się w dość nietypowy jak dla rozgrywek deblowych sposób. Barbora Krejcikova i Katerina Sinakova w gemie serwisowym Magdy Linette do odbioru ustawiały się na linii końcowej. W czasie wymian Czeszki modyfikowały swoje ustawienie, co utrudniało polsko-amerykańskiemu duetowi przewidywanie kolejnych zagrań rywalek. Taktyka Czeszek przyniosła skutek i zaledwie po kilku minutach doszło do przełamania. Piękny smecz Linette i efektowny wolej nie przyczyniły się do wyrównania stanu meczu i po grze na przewagi Czeszki wyszły na prowadzenie 2:0.

French Open. Linette i Pera kontra Krejcikova i Sinakova – relacja

Krejcikova po długiej wymianie z Bernardą Perą uderzyła rakietą w kort, dając upust swojej frustracji, ponieważ to ona na tym etapie gry najczęściej popełniała błędy. Mimo to dobre serwisy sprawiły, że Czeszki nie dopuściły do przełamania i duet Krejcikova-Siniakova wyszedł na prowadzenie 3:1.

W kolejnym gemie doszło do poważnego błędu sędziowskiego. Piłka, która ewidentnie trafiła na kort, została uznana za autową. Punkt, który powinien dać drugiego gema polsko-amerykańskiemu duetowi, musiał zostać powtórzony, a chwilę później Czeszki podwyższyły przewagę do 4:1. Kolejne dwa gemy również padły łupem duetu Krejcikova-Siniakova, a podczas ostatniej akcji Siniakova wykorzystała wolną przestrzeń kortu, którą odsłoniła Magda Linette.

French Open. Krejcikova-Siniakova w finale debla!

Czeszki dobrze rozpoczęły także drugiego seta, szybko wychodząc na 2:0. Jeszcze przed pojedynkiem pojawiały się pytania o kondycję Barbory Krejcikovej, która oprócz występu w turnieju deblowym, doszła do finału singla, gdzie zmierzy się z Anastasiją Pawluczenkową. Krejcikova ucięła jednak te dyskusje, prezentując na korcie precyzyjne zagrania, a także niejednokrotnie wykazując się sprytem.

Cztery kolejne gemy na kontach zapisywały zawodniczki odbierające serwis (4:2). Mocne uderzenia Czeszek spowodowały, że Krejcikova i Siniakova sukcesywnie zdobywały kolejne punkty. Ostatecznie Czeszki triumfowały 6:1, 6:2 i to one zagrają w finale French Open 2021.

