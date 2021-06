Piotr Żyła masakruje piosenkę „The Show Must Go On” zespołu Queen. Posłuchajcie!

Od jakiegoś czasu Piotr Żyła zamieszcza na Instagramie swoje wykonania popularnych utworów. Z licznych filmików można wnioskować, że skoczek jest fanem zespołu Queen. Jakiś czas temu wykonał piosenkę „Don't Stop Me Now”, a teraz padło na utwór „The Show Must Go On” z 1991 roku. Tekst utworu nawiązuje do śmiertelnej choroby wokalisty Freddiego Mercury’ego i angielskiego idiomu „show must go on” (pol. „przedstawienie musi trwać”).

„Z repertuaru Królowej pieter karaoke kto ma wyłączony głos w telefonie to i bardzo dobrze niech ma” - napisał w opisie do wideo sportowiec. Internauci pochwalili co prawda Żyłę za „odwagę” i „dystans”, jednak skrytykowali jego głos. „Masakra, no ale przynajmniej dobrze skaczesz”, „Na Eurowizję w następnym roku”, „Kocham ten wykon. Moja rodzina błaga mnie, żebym nie śpiewał, ale dodajesz mi odwagi”, „Tak trzymaj jeszcze trochę i będziesz gwiazdą nie tylko skoków, a kto wie, może zrobisz karierę muzyczną” - takie komentarze pojawiły się pod wideo.

A jak wam się podoba wykonanie Żyły? Dajcie nam znać w komentarzach.

