„Ostatnie tygodnie były bardzo wymagające”. Iga Świątek o planach na Wimbledon

Iga Świątek w tegorocznej edycji Rolanda Garrosa odpadła w ćwierćfinale turnieju singlowego z Greczynką Marią Sakkari. Udział w Wielkim Szlemie Polka może zaliczyć do udanych, ponieważ dotarła także do finału gry podwójnej. Świątek w parze z Bethanie Mattek-Sands przegrały z czeską parą Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova.

„Prawie 3 tygodnie w Paryżu, wiele wyzwań, zabawy, mnóstwo doświadczenia i dobra jakość na korcie jako efekt całego procesu. Dziękuję Beth, team, dziękuję Wam za wsparcie. Za mączką będę tęsknić, ale pora na trawę. W moim przypadku oznacza to naukę, naukę i jeszcze raz naukę” – podsumowała udział w turnieju Iga Świątek.

Wimbledon 2021. Plany Igi Świątek

Polka przygotowuje się teraz do startu w Wimbledonie. – Jeśli chodzi o Wimbledon, to raczej zdecydowaliśmy się, że nie będziemy grali debla, bo warto jest, mimo wszystko, trochę odpocząć, skoncentrować się na singlu. Też przyznam, że te ostatnie tygodnie były dla mnie bardzo wymagające, grałam debla w Madrycie, grałam debla na Rolandzie – powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Interią podczas inauguracji programu Dobra Drużyna PZU. Tenisistka dodała, że „myśli, że pojawi się jeszcze okazja, żeby zagrać debla do końca roku”.

