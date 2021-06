Euro 2020. Hiszpanie trenują przed meczem z Polakami. Te zagrania robią wrażenie

Chociaż Hiszpanie jeszcze przed startem Euro 2020 byli upatrywali w roli faworytów do awansu z grupy E, to mecz ze Szwecją zweryfikował ich dyspozycję. Reprezentacja Trzech Koron zagrała bardzo dobrze w defensywie, nie pozwalając na rozwinięcie skrzydeł piłkarzom Luisa Enrique. Ci byli po tym starciu mocno krytykowani przez kibiców i dziennikarzy, a duża fala krytyki spadła na Alvaro Moratę. Snajper Juventusu miał poprowadzić kolegów do triumfu, jednak zawiódł pokładane w nim nadzieje.

Ofensywa kluczem do sukcesu?

Szansą na przełamanie strzeleckiej niemocy może być starcie z reprezentacją Polski, której gra w obronie pozostawia wiele do życzenia. Mając w swoich szeregach takich zawodników jak wspomniany Morata czy Ferran Torres i Daniel Olmo, Hiszpanie nie powinni martwić się o brak okazji do strzelenia bramki. Pokazał to już mecz ze Szwecją, kiedy gracze La Furia Roja oddali 17 strzałów. Tylko pięć było celnych, przez co właśnie nad poprawieniem skuteczności mistrzowie świata z 2010 roku trenowali przed starciem z Biało-Czerwonymi.

Na nagraniu zamieszczonym na twitterowym koncie hiszpańskiego związku piłki nożnej widać podopiecznych Enrique oddających strzały na bramkę. Kilka z nich było naprawdę efektownych, a bramkarze nie mieli szans na skuteczną paradę. „Piłkarze pokazali swoją jakość w ostatniej sesji treningowej przed meczem z Polską” – dodano w opisie filmiku.

