Wzruszający list 9-latka do Roberta Lewandowskiego. Sportowiec odpowiedział

Na profilu Łączy nas piłka opublikowano treść listu, który do Roberta Lewandowskiego napisał 9-letni Kuba. „Jestem Twoim wielkim fanem. Trzymałem za Ciebie kciuki na Euro 2020, nie zawiodłeś mnie, cieszę się, że walczyłeś do końca” – czytamy. W dalszej części listu chłopiec zdefiniował zachowanie „prawdziwego kibica”. „Nie przejmuj się ludźmi, którzy źle mówią o Tobie i reszcie drużyny, prawdziwy kibic nigdy w Ciebie nie zwątpi i w naszą reprezentację” – stwierdził.

9-latek przyznał, że nie może wysłać do Roberta Lewandowskiego listu, bo nie ma jego adresu, ale liczy na to, że dotrze do niego za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Szkoda, że nie mogę grać w piłkę w drużynie, bo lekarz mi zabronił z powodu chorego serduszka i czasem się męczę” – zakończył Kuba.

Robert Lewandowski odpowiada na list 9-letniego Kuby

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Roberta Lewandowskiego. „Kuba, Twój list do mnie dotarł i sprawił mi dużo radości. Bardzo Ci za niego dziękuję” – napisał sportowiec na Facebooku. „Jesteś najlepszym kibicem, jakiego mógłbym sobie wymarzyć. Ty też nigdy się nie poddawaj i zawsze walcz o swoje marzenia! Mocno Cię pozdrawiam” – zakończył wpis Robert Lewandowski.

facebookCzytaj też:

