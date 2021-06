Polska - Brazylia. Siatkarze zmienili koszulki podczas meczu. Pawłowicz grzmi na Twitterze

W finale Ligi Narodów Polska – Brazylia Bartosz Kurek po pierwszej przerwie technicznej pojawił się w koszulce z nazwiskiem Iriny Kolorevej, rosyjskiej siatkarki, która także gra z numerem sześć. W akcji wziął również udział atakujący Wallace de Souza.

Polska - Brazylia. Dlaczego siatkarze zmienili koszulki?

Zamiana koszulek to odsłona kampanii „Equal Jersey”, której autorem jest Volleyball World. – Chcemy podkreślić problem nierówności w sporcie. Jesteśmy dumni, że to właśnie my jesteśmy wiodącym propagatorem równości płci w sporcie, która jest wpisana w DNA siatkówki – zaznaczył Finn Taylor, dyrektor generalny Volleyball World. - Rozpoczynając kampanię Equal Jersey chcemy pokazać, że siatkówka jest uniwersalna. Łączy ludzi, a zawodnicy i kibice wiernie wspierają wszystkich, broniąc równości, różnorodności i inkluzywności, widząc ja jako nieograniczoną siłę - dodał.

W ramach akcji „Equal Jersey” najlepsi siatkarze na świecie na kilka chwil zamieniają swoje reprezentacyjne stroje na kolorowe koszulki, na których mają nadrukowane zarówno swoje nazwisko, jak i nazwisko zawodnika płci przeciwnej.

Polska - Brazylia. Pawłowicz krytykuje siatkarzy

Kampania mająca na celu promocję równości płci w sporcie nie spodobała się Krystynie Pawłowicz. Sędzia TK dała wyraz swojej dezaprobaty za pośrednictwem mediów społecznościowych.

