Magda Linette awansowała do drugiej rundy Wimbledonu! Zwycięstwo w trzech setach

Magda Linette, która obecnie jest sklasyfikowana na 44. miejscu rankingu WTA, zaczęła swoje zmagania na kortach trawiastych Wimbledonu w środę 30 czerwca. Polka zmierzyła się z Amandą Anisimovą (81. miejsce w rankingu WTA). Magda Linette już w pierwszym gemie musiała bronić dwóch breakpointów, ale doskonały forehand i dobrze funkcjonujący serwis sprawiły, że wyszła z trudnej sytuacji zwycięsko.

W czwartym gemie to Polka mogła wyjść na prowadzenie z przewagą przełamania. Jednak i w tym przypadku serwująca obroniła podanie. Od tego czasu gra Magdy Linette posypała się, a jej rywalka była coraz bardziej dokładna. Amerykanka agresywnie returnowała, co pozwoliło jej dwukrotnie przełamać Polkę i wygrać pierwszego seta 6:2.

Drugi set dla Magdy Linette!



Drugi set nie rozpoczął się po myśli Magdy Linette. Amerykanka wykorzystała trzecią szansę na przełamanie i wyszła na prowadzenie 1:0. W kolejnym gemie Polce udało się przełamać złą passę, a dzięki kilku skutecznym zagraniom zdominowała rywalkę, co pozwoliło na doprowadzenie do wyrównania stanu gry w drugiej odsłonie pojedynku.

Dwa kolejne gemy padły łupem Magdy Linette, w czym pomogła trochę rywalka, która symbolicznie podarowała gema Polce, popełniając podwójny błąd serwisowy. Amerykanka natychmiast odrobiła stratę przełamania (4:3 dla Polki). Na tym etapie gry Magda Linette wzniosła się na wyżyny umiejętności. Rozprowadzała rywalkę po korcie i pokazywała pełny wachlarz zagrań. Wygraną w drugim secie przypieczętowała asem serwisowym.

Wimbledon 2021. Linette pokonuje Anisimovą

Gra obu zawodniczek falowała w czasie meczu pierwszej rundy turnieju wielkoszlemowego, co zaowocowało wieloma przełamaniami po obu stronach siatki. Nie inaczej było w trzeciej partii. W tym przypadku stroną dominującą była Polka. Magda Linette zaledwie w kilkanaście minut wyszła na prowadzenie 3:0. Na tym etapie gry skuteczne zagrania, które Amerykanka prezentowała na początku spotkania, były rzadkością. Tenisistka skarżyła się na problemy zdrowotne, ale mimo to udało jej się przełamać Polkę (3:1 dla Magdy Linette). Kolejne trzy gemy Polka zapisała na swoim koncie, czym zapewniła sobie awans do drugiej rundy Wimbledonu.

