Polska tenisistka zawiesza karierę. Maja Chwalińska: Choruję na depresję

Maja Chwalińska obecnie zajmuje 229. miejsce w rankingu WTA. Polka w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie poinformowała, że ostatnie dwa lata były dla niej bardzo trudne. „Miałam wiele problemów zdrowotnych, przez co wycofywałam się z turniejów lub kreczowałam mecze” – rozpoczęła tenisistka. W dalszej części wpisu zaznaczyła, że kilkanaście ostatnich miesięcy było dla niej trudne również „pod kątem psychicznym”.

„Od końca 2019 roku choruję na depresję. Pojawiające się nieustannie kontuzje na pewno nie pomagały mi poradzić sobie z tą chorobą. Próbowałam trenować i rywalizować, ale czułam, jak to wszystko coraz bardziej mnie wykańcza i przytłacza. Doszłam do takiego punktu, w którym nie jestem już w stanie zmusić się do trenowania” – napisała tenisistka.