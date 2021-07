Wimbledon. Novak Djokovic triumfuje! Matteo Berrettini zdołał „wyrwać” Serbowi seta

Novak Djokovic i Matteo Berrettini zmierzyli się na korcie centralnym Wimbledonu w walce o główne trofeum. W pierwszym secie Serb szybko zyskał przewagę przełamania i wyszedł na prowadzenie 3:1. Lider rankingu ATP skutecznie „pilnował” swojego podania, a okazja na breakpointa dla Włocha pojawiła się dopiero w dziewiątym gemie. Berrettini wyrównał wynik seta, a o jego ostatecznych losach zadecydował tie-break. Po kilku kolejnych minutach pierwszą partię na swoim koncie zapisał Włoch, wygrywając 7:6 (7:4).

Novak Djokovic goni wynik

Novak Djokovic z impetem zaczął drugą odsłonę pojedynku. Po kilkunastu minutach gry wyszedł na prowadzenie 4:0. Włoch zdołał tylko jeden raz przełamać Serba, co sprawiło, że lider rankingu ATP triumfował w drugim secie 6:4. Podobny scenariusz został zrealizowany w kolejnej partii. Serbowi wystarczyło do triumfu tylko jedno przełamanie, do którego doszło w początkowej fazie gry, a konkretnie w trzecim gemie. Novak Djokovic zanotował kolejnego seta na swoim koncie, wygrywając 6:4.

Wimbledon 2021. Serb triumfuje

Czwarta partia pojedynku okazała się ostatnią. Zarówno Novak Djokovic jak i jego rywal wygrywali własne podania do stanu 3:3. W kolejnym gemie Serb wykorzystał pierwszą szansę na przełamanie rywala, a po kolejnych kilkunastu minutach triumfował w całym spotkaniu, wygrywając 6:3. Pojedynek zakończył się wynikiem: 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.

Czytaj też:

Finał pełen dramatyzmu i nerwów. Ashleigh Barty wygrała Wimbledon i przeszła do historii