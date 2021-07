Saleta udostępnił zdjęcie starszej, nagiej kobiety. Sprawa ma drugie dno

Przemysław Saleta zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie starszej kobiety, która stoi nago na chodniku – jest okryta jedynie kocem termicznym. „Lato w mieście” – napisał sportowiec pod fotografią dodając do swojego komentarza kilka roześmianych emotikonek.

O co chodzi ze zdjęciem udostępnionym przez Saletę?

Rozbawionemu Przemysławowi Salecie odpowiedziała jedna z internautek. Jak się okazuje, kobieta ze zdjęcia miała problemy zdrowotne. „Skoro już pośmialiśmy się z tego, w jaki sposób wygląda lato w mieście, chciałabym, żebyście teraz poznali drugą stronę medalu, ponieważ tak się składa, że jestem osobą, która wezwała pomoc dla tej starszej pani” – napisała dodając, że poświęciła trzy godziny na to, aby pomóc emerytce m.in. wezwać pomoc i zorganizować jedzenie. Internautka zaznaczyła, że choć świadkami zdarzenia było co najmniej kilkadziesiąt osób, nikt poza nią nie ruszył na pomoc starzej osobie.

Kobieta przyznała, że jest zdziwiona zachowaniem sportowca. „Jestem absolutnie zszokowana, że osoba o takich zasięgach, o takiej pozycji społecznej pokazuje taki przykład zachowania, zamiast zatrzymać się i zaoferować pomoc!” – napisała w mediach społecznościowych.

Apel internautki do Salety

Internautka wystosowała także apel do wszystkich osób, które znajdą się w podobnej sytuacji. „Zanim wyciągniecie telefon, zanim zrobicie mema z jakiejś osoby, zastanówcie się, jaki jest background całej sytuacji, bo to jest po prostu absolutnie krzywdzące i tak naprawdę wystarczyła odrobina empatii. Co by było gdyby to spotkało kogoś z mojej rodziny?” – zastanawiała się.

„Bo ja na przykład nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby moja mama czy moja babcia błądziły gołe po ulicy i nie dostały pomocy i stały się memem w internecie. Uważam to za absolutny skandal” – stwierdziła.

