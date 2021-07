Młody zawodnik dokonał coming outu. „Jestem z tego dumny"

19-letni Luke Prokop, zawodnik Nashville Predators w poniedziałek postanowił wyznać, że jest gejem. W swoim oświadczeniu na Instagramie pisze: „Jestem dumny z tego, że mogę głośno powiedzieć o tym, że jestem gejem”. „Ostatni rok był szalonym czasem w moim życiu i cieszę się, że mogę o tym mówić i nie boję się tego kim jestem” – kontynuował młody zawodnik.

„Od młodzieńczych lat marzyłem o grze w National Hockey League, i zawsze wierzyłem, że bycie sobą pozwoli mi być jeszcze lepszym na lodowisku i pozwoli spełnić swoje marzenia. Oczywiście nie byłbym w stanie tego zrobić bez rodziny, przyjaciół i swoich agentów, którzy wiedzieli o tym od początku i wspierali mnie w tym. To dopiero początek mojej podróży i jestem podekscytowany co przyniesie życie na lodzie jak i poza nim” – zakończył nastolatek.

Luke Prokop, który został wybrany w trzeciej rundzie draftu 2020 roku, mimo że nie zagrał jeszcze ani jednego spotkania w barwach Predators, już zapisał się na kartach historii. Jest pierwszym zawodnikiem NHL, który publicznie przyznał się do bycia gejem.

Kapitan drużyny z Tennessee, Roman Josi przyznaje w rozmowie z ESPN, że jest bardzo dumny z decyzji swojego kolegi i cała drużyna zamierza go wspierać w każdej sytuacji. Dyrektor generalny David Poile oraz prezes Sean Henry mają nadzieję, że to wyznanie pomoże zawodnikowi grać coraz lepiej i jest to spory krok dla całej społeczności LGBTQ w Nashville.

