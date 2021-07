Zawodnik MMA Mamed Ch. oskarżony. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Prokurator zarzucił oskarżonym m.in. puszczanie w obieg falsyfikatów banknotów euro na terenie Słowacji, paserstwo samochodów, w tym luksusowych, pochodzących z czynów zabronionych popełnionych poza granicami Polski, oszustwa, przywłaszczenia, fałszowanie dokumentów i składnie fałszywych zeznań. Za te czyny grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Mamed Ch. - jakie zarzuty?

Z komunikatu prokuratury wynika, że wśród oskarżonych jest 41-letni Mamed Ch. Zawodnik MMA, który już w 2019 roku był zatrzymywany w związku ze sprawą, odpowie za paserstwo, nakłanianie do zniszczenia mienia, naruszenie nietykalności i znieważenia funkcjonariuszy policji, a także posiadanie broni palnej bez zezwolenia.

Postępowanie zostało wszczęte na Słowacji

Postępowanie zostało pierwotnie wszczęte na terenie Słowacji w czerwcu 2017 r., a nadzorowała je Prokuratora Powiatowa w Czadcy. W toku śledztwa ustalono, iż główny podejrzany Jakub Ś., w którego samochodzie i miejscu zamieszkania podczas przeszukania ujawniono znaczną ilość fałszywych pieniędzy, poza wprowadzaniem do obiegu podrobionych banknotów waluty euro, zajmował się również pośrednictwem w handlu samochodami pochodzącymi z przestępstw kradzieży i przywłaszczenia, popełnianymi na terenie Czech i innych krajów europejskich.

Nabywcami pojazdów były osoby z terenu całego kraju. W trakcie postępowania zatrzymano i aresztowano 4 osoby, w tym Norberta M.. osobę odpowiedzialną za sprzedaż falsyfikatów podejrzanemu Jakubowi Ś. oraz odzyskano 8 samochodów o łącznej wartości około 1,2 miliona złotych. Łącznie zarzuty przedstawiono 24 osobom, z których część przyznała się do popełnienia zrzucanych im czynów i wystąpiła z wnioskami o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy.

Kim jest Mamed Ch.?

Mamed Ch. trafił do Polski w 1997 roku wraz z grupą Czeczenów. Uczył się języka polskiego we Wrocławiu, a następnie wyjechał do Olsztyna, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku zarządzanie i administracja. W 2010 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Jest żonaty z Polką i ma dwóch synów.

Mamed Ch. w listopadzie 2015 roku zdobył pas wagi średniej KSW. W maju ubiegłego roku pokonał z kolei czempiona dywizji półśredniej Borysa Mańkowskiego. Później jednak przegrał oba starcia z Tomaszem Narkunem, mistrzem wagi półciężkiej. Po porażce ogłosił, że kończy karierę.

Czytaj też:

Syn Banasia: Moje zatrzymanie było spektakularne. Czułem się jak Escobar