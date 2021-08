Jan-Krzysztof Duda wygrał Puchar Świata. „Dokonałeś rzeczy niesamowitej, historycznej”

Jan-Krzysztof Duda pokonał we wtorek 3 sierpnia w półfinale Pucharu Świata najlepszego zawodnika globu Magnusa Carlsena. Polak tym samym zapewnił sobie udział w turnieju kandydatów, który ma za zadanie wyłonić pretendenta do walki z Norwegiem o tytuł mistrza świata. To jednak nie koniec sukcesów biało-czerwonego szachisty na zawodach w Soczi.

Duda wygrywa Puchar Świata

Reprezentant Polski Jan Krzysztof Duda po pokonaniu w półfinale Magnusa Carlsena 2,5-1,5 zmierzył się w finale z Rosjaninem Sergiejem Karjakinem. Pierwsza partia, którą panowie rozegrali przeciwko sobie (Polak czarnymi), zakończyła się remisem. W drugiej rozgrywce to Jan-Krzysztof Duda grał białymi. Nasz szachista zdołał pokonać reprezentanta Rosji i tym samym wygrał cały Puchar Świata. To pierwszy Polak, któremu udało się dokonać tego czynu.

„Janie-Krzysztofie, dokonałeś rzeczy niesamowitej, historycznej. Ogromne gratulacje i dziękujemy za wielkie chwile i wspólne emocje” – napisano na profilu na Facebooku Lotto, sponsora strategicznego Polskiego Związku Szachowego.

Jan-Krzysztof Duda – sylwetka zawodnika

Jan-Krzysztof Duda gra w szachy od piątego roku życia. Jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w światowym rankingu FIDE we wszystkich kategoriach (classic, rapid i blitz). Zawodnik ma na swoim koncie mistrzostwa Polski, Europy i świata (w szachach szybkich).

