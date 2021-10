Co Błaszczak pokazywał Kaczyńskiemu na tablecie w Sejmie? Kibice mogą być zaskoczeni

Legia - Leicester - oprawa

W czwartek 30 września Legia Warszawa grała z Leicester City w meczu grupowym Ligi Europy. Przed spotkaniem doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Kibice Wojskowych zadrwili z przeciwników i ruchu Black Lives Matter poprzez oprawę, jaką rozwinęli chwilę przed pierwszym gwizdkiem.

Przed każdym meczem angielskie drużyny klękają na chwilę, by tym gestem pokazać sprzeciw wobec rasizmu. Kibice Legii Warszawa rozwinęli na trybunie naprzeciwko klęczącej drużyny baner z podobizną mężczyzny w koronie, pod którą widniał napis „Kneel before his majesty” („Klękajcie przed Jego Wysokością”).

Sejm. Co Błaszczak pokazał Kaczyńskiemu?

W czasie gdy stołeczni piłkarze walczyli o triumf w meczu Ligi Europy, trwało także posiedzenie Sejmu. Posłowie dyskutowali m.in. o przedłużeniu stanu wyjątkowego. Choć mogłoby się wydawać, że politycy mają pełne ręce pracy, znaleźli chwilę czasu na sportowe emocje. Fotoreporterka „Faktu” zauważyła, że w trakcie obrad Mariusz Błaszczak pokazał na tablecie Jarosławowi Kaczyńskiemu oprawę przygotowaną przez kibiców drużyny z Łazienkowskiej.

Nie wiadomo, jak zachowanie fanów stołecznych piłkarzy ocenił wicepremier ds. bezpieczeństwa.

