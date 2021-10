Ile zarobiłby Manchester City, gdyby sprzedał cały skład? Zestawienie wartości najsilniejszych drużyn

Agencja CIES Football wzięła pod lupę składy drużyn z pięciu najlepszych lig. Dzięki specjalnemu algorytmowi obliczyła ona, które drużyny z TOP 5 mają największą szacowaną wartość wszystkich transferów. Okazało się, że gdyby wszystkie drużyny na przykład z angielskiej Premier League wystawiły wszystkich piłkarzy na sprzedaż, najwięcej zarobiłby Manchester City, obok niego zaś znalazłby się inny klub z tego samego miasta Manchester United.

Manchester na szczycie, PSG daleko w tyle

Algorytm CIES poza umiejętnościami sportowymi uwzględnia jeszcze wiek i długość kontraktu. Dlatego może PSG znajduje się dopiero na 8. miejscu w zestawieniu wszystkich najlepszych lig. To we francuskiej drużynie jest przecież Kylian Mbappe, który mimo ogromnych umiejętności i młodego wieku ma przecież kontrakt tylko do czerwca 2022 roku.

Kluby z Manchesteru są pod względem potencjalnej wartości składu nie tylko na czele Premier League, ale przodują wśród wszystkich TOP 5 lig. Manchester City ma skład teoretycznie warty prawie 1,3 miliarda euro. Drugie United ma w drużynie "ukryte" lekko ponad 1,2 miliarda. Podium z 946 milionami zamyka również angielski klub Chelsea. Pierwszy hiszpański klub pojawia się dopiero na czwartej pozycji, a jest nim Barcelona, której wartość teoretyczna składu wynosi prawie 900 milionów.

Top 10 potencjalnie najdroższych składów

Manchester City 1.28 mld Manchester United 1.21 mld Chelsea 946 mln Barcelona 896 mln Bayern Monachium 890 mln Liverpool 868 mln Real Madryt 846 mln PSG 808 mln Borussia Dortmund 687 mln Atletico Madryt 662 mln

Czytaj też:

Trener Hiszpanów jest głuchy na opinie dziennikarzy. „O futbolu wiem więcej”