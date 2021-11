Vive Kielce zmierzy się w hicie kolejki z Barceloną. Janc: Czeka nas bardzo trudne zadanie

Vive Kielce ma po sześciu spotkaniach grupy B 10 punktów. Tuż za nimi znajduje się Barcelona, mająca jedno oczko mniej. Mecz między tymi dwiema drużynami odbędzie się w Hiszpanii, na parkiecie, na którym katalońska drużyna nie przegrała od 2015 roku. Z okazji tego meczu polski klub przeprowadził wywiad z Blażem Jancem, który po raz pierwszy wystąpi w meczu przeciwko swojej byłej drużynie z Kielc.

Liga Mistrzów. Vive Kielce ma dobrą passę

Vive Kielce nie przegrało od 12 spotkań. Barcelona będzie chciała przerwać tę dobrą passę polskiego klubu. – Kielczanie przyjeżdżają do nas jako liderzy grupy, co oznacza, że czeka nas bardzo trudne zadanie, żeby zatrzymać dwa punkty w Barcelonie – powiedział Blaż Janc, były zawodnik Vive Kielce, w rozmowie z polskim klubem. Barca ostatni raz w swojej hali przegrała prawie sześć lat temu. Ich pogromcą była właśnie kielecka drużyna. – Od 2015 roku nikt nie wygrał w Palau, co pokazuje jednak, że we własnej hali możemy ograć każdego. Spodziewam się naprawdę świetnego meczu, bardzo wyrównanego – dodał szczypiornista.

Blaż Janc spędził w Łomża Viva Kielce trzy sezony, podczas których nie udało mu się wygrać Ligi Mistrzów. Gdy w 2020 roku odezwała się do niego Barcelona, wiedział, że jest to dla niego kolejna życiowa szansa na spełnienie swojego europejskiego marzenia. – Już w poprzednim sezonie wraz z Barçą wygraliśmy wszystkie możliwe mecze we wszystkich rozgrywkach! Łącznie 64 spotkania z rzędu. Zdobyliśmy każde trofeum po drodze. Wraz z Ligą Mistrzów. Nie wiem, czy kiedykolwiek dane mi będzie powtórzyć taki sezon – wspominał zawodnik.

Liga Mistrzów. Kiedy mecz Barcelony z Vive Kielce?

Barcelona rozegra swoje spotkanie z Vive Kielce w środę 17 listopada o godzinie 20:45. Mecz będzie można oglądać na kanale Eurosport 1.

