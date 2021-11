Imponująca passa Barcelony przerwana. Zespół Vive Kielce znów to zrobił

Barcelona była niepokonana we własnej hali od prawie sześciu lat. Kto, jak nie Vive Kielce mógł zakończyć tę imponującą passę Katalończyków? Polska drużyna pojechała do Hiszpanii, pokonała Blaugranę i zgarnęła dwa punkty do tabeli Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.