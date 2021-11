Członek Kolegium IPN uderza w TVN. Wykorzystał do tego...słabą formę polskich skoczków

W sezonie 2021/2022 konkursy skoków narciarskich są transmitowane przez stację TVN. Grupa Discovery nie zdecydowała się na udzielenie sublicencji Telewizji Polskiej.

Jak się jednak okazuje, nie wszystkim spodobała się ta zmiana. Swojego oburzenia nie krył Krzysztof Wyszkowski. Był działacz „Solidarności”, który jest obecnie członkiem Kolegium IPN postanowił wykorzystać gorszą formę Biało-Czerwonych, aby uderzyć w stację TVN. „Kadra skoczków nie chce być materiałem propagandowym dla TVN! Wolą przegraną niż rolę idiotów w antypolskim ścieku” – stwierdził dawny opozycjonista.

Skoki narciarskie 2021/22. Nieudany występ Polaków

Inauguracyjne konkursy tegorocznego Pucharu Świata odbyły się 21 i 22 listopada w Niżnym Tagile w Rosji. Podopieczni Michala Doleżala nie pokazali się od najlepszej strony. W obu indywidualnych konkursach jedynie po dwóch Polaków awansowało do drugiej serii zawodów. Tylko Kamil Stoch zajął miejsce w pierwszej dziesiątce – w sobotę był piąty, natomiast dzień później nie awansował nawet do drugiej serii. Nasi reprezentanci zdobyli zaledwie 16 punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów.

Był to najgorszy występ polskich skoczków odkąd szkoleniowcem jest Michal Doleżal. – Ciężko to tłumaczyć. Ten weekend się nie udał. Nie możemy tracić cierpliwości, spokoju. Nie trzeba panikować. Wszyscy chcieliśmy lepiej. Wyszło jak wyszło, ale musimy być skoncentrowani. Poskaczemy, porozmawiamy, potrenujemy i jedziemy do Kuusamo – tłumaczył szkoleniowiec w rozmowie z Eurosportem.

