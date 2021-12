Po bolesnej porażce z Serbią czas na starcie z Rosją. Piłkarki ręczne grają na mistrzostwach świata

Polskie piłkarki ręczne, które na rozgrywanych w Hiszpanii mistrzostwach świata występują dzięki „dzikiej karcie” trafiły do grupy B. Biało-Czerwone w pierwszym meczu przegrały z Serbkami, chociaż pod koniec spotkania były blisko wyrównania. Niewykorzystany rzut karny i problemy przy rozgrywaniu w przewadze sprawiły jednak, że podopieczne Arne Senstada zeszły z parkietu pokonane.

MŚ w piłce ręcznej. O której grają Polki i gdzie transmisja?

Już w niedzielny wieczór nasze reprezentantki rozegrają drugie spotkanie grupowe. Polki zmierzą się z Rosyjską Federacją Piłki Ręcznej, która w pierwszym meczu bez problemów ograła Kamerun (40:18). Do kolejnej fazy mundialu awansują trzy najlepsze zespoły z każdej grupy, przez co w przypadku porażki z Rosjankami, Polki zagrają z afrykańskim zespołem „mecz o wszystko”. By tego uniknąć, muszą wygrać najbliższe starcie.

Największe wydarzenia sportowe, w tym m.in. Ligę Mistrzów UEFA, rozgrywki polskiej i europejskich lig piłkarskich, gale boksu, sporty zimowe, światowy tenis, rozgrywki siatkarskie, wyścigi Formuła 1 oraz 20 najpopularniejszych kanałów sportowych online można oglądać bez reklam i na różnych urządzeniach w pakiecie Polsat Box Go Sport w serwisie Polsat Box Go. Biało-Czerwone zagrają z Rosjankami o godz. 18, a spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport i w serwisie Polsat Box Go.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Mecze „polskiej” grupy

5.12 (niedziela)

Polska – Rosyjska Federacja Piłki Ręcznej (godz. 18:00)

Serbia – Kamerun (godz. 20:30)

7.12 (wtorek)

Kamerun – Polska (godz. 18:00)

Rosyjska Federacja Piłki Ręcznej – Serbia (godz. 20:30)

Kadra Polek na mistrzostwa świata

Monika Maliczkiewicz (MKS Zagłębie Lubin S.A.),

Adrianna Płaczek (Nantes AH)

Barbara Zima (KPR Gminy Kobierzyce)

Kinga Achruk (MKS Lublin S.A.)

Magda Balsam (EUROBUD JKS Jarosław)

Marta Gęga (MKS Lublin S.A.)

Adrianna Górna (MKS Zagłębie Lubin S.A.)

Monika Kobylińska (Brest Bretagne Handball)

Sylwia Matuszczyk (EUROBUD JKS Jarosław)

Dagmara Nocuń (TuS Metzingen)

Natalia Nosek (ESBF Besancon)

Oktawia Płomińska (MKS Lublin S.A.)

Aleksandra Rosiak (ESBF Besancon)

Romana Roszak (MKS Lublin S.A.)

Joanna Szarawaga (MKS Lublin S.A.)

Aleksandra Zimny (EUROBUD JKS Jarosław)

Julia Niewiadomska (SV Union Halle-Neustadt)

Czytaj też:

Puchar Świata w Wiśle 2021. Piotr Żyła o „dziurawym powietrzu”