Polskie piłkarki ręczne w kolejnej fazie MŚ. Wiadomo, z kim zagrają

Porażki z reprezentacjami Serbii i Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej sprawiły, że sytuacja Polek na mistrzostwach świata mocno się skomplikowała. W trzecim meczu fazy grupowej Biało-Czerwone pokonały jednak Kamerun, dzięki czemu awansowały do fazy zasadniczej. Tam czekają je kolejne trudne spotkania.

MŚ w piłkę ręczną kobiet. Polki rozegrają trzy mecze

Trzy zespoły z grupy B, w której rywalizowały nasze reprezentantki, zagrają z drużynami, które walczyły o punkty w grupie A. Oznacza to, że Polki czekają mecze z Francją, Słowenią i Czarnogórą, a stawką rozgrywanych od 9 do 13 grudnia spotkań będzie awans do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Trójkolorowe w pierwszym meczu mundialu gładko pokonały Angolę (30:20), później ograły Słowenię (29:18), a w ostatnim spotkaniu fazy grupowej były lepsze od Czarnogóry (24:19). Słowenki z kolei wprawdzie przegrały z Francuzkami, ale poradziły sobie z Czarnogórą (28:18) i zremisowały z Angolą (25:25). Trzecie miejsce w grupie A zajęła Czarnogóra, która ma na swoim koncie tylko jedno zwycięstwo – z Angolą.

MŚ piłkarek ręcznych 2021. Kiedy grają Polki?

Francja – Polska (czwartek 9.12, godz. 20:30)

Słowenia – Polska (sobota 11.12, godz. 20:30)

Polska – Czarnogóra (poniedziałek 13.12, godz. 15:30)

Kadra Polek na MŚ piłkarek ręcznych

Monika Maliczkiewicz (MKS Zagłębie Lubin S.A.),

Adrianna Płaczek (Nantes AH)

Barbara Zima (KPR Gminy Kobierzyce)

Kinga Achruk (MKS Lublin S.A.)

Magda Balsam (EUROBUD JKS Jarosław)

Marta Gęga (MKS Lublin S.A.)

Adrianna Górna (MKS Zagłębie Lubin S.A.)

Monika Kobylińska (Brest Bretagne Handball)

Sylwia Matuszczyk (EUROBUD JKS Jarosław)

Dagmara Nocuń (TuS Metzingen)

Natalia Nosek (ESBF Besancon)

Oktawia Płomińska (MKS Lublin S.A.)

Aleksandra Rosiak (ESBF Besancon)

Romana Roszak (MKS Lublin S.A.)

Joanna Szarawaga (MKS Lublin S.A.)

Aleksandra Zimny (EUROBUD JKS Jarosław)

Julia Niewiadomska (SV Union Halle-Neustadt)

