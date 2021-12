Medalista olimpijski oskarżony o pedofilię. Przyznał się do związku z nieletnią

Na początku grudnia podwójny złoty medalista igrzysk olimpijskich Yannick Agnel został aresztowany w związku ze śledztwem o gwałt i napaść na tle seksualnym. Okazało się również, że chodzi o sprawę z osobą nieletnią. Olimpijczyk został już zwolniony do domu, ale pozostaje pod stałym nadzorem sądu. Podejrzany dostał zakaz opuszczania Paryża i zabrano mu paszport.

Agnel przyznał się do romansu z nieletnią

Yannick Agnel po paru dniach odniósł się do oskarżeń skierowanych w jego stronę. Zawodnik przyznał się do romansu z nieletnią, ale nie przyznał się do zarzutów o gwałt. Z jego punktu widzenia nie została wobec poszkodowanej osoby zastosowana przemoc. Takie informacje podała prokurator Edwige Roux-Morizot z Mulhouse.

Osobą poszkodowaną ma być córka byłego trenera Agnela, Lionela Hortera. Do ewentualnych zbliżeń miało dochodzić pomiędzy pływakiem a dziewczyną niejednokrotnie – na terenie Francji oraz podczas wyjazdów sportowych na Teneryfę, do Tajlandii i do Rio de Janeiro. Dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich dostał również zakaz kontaktowania się z rodziną Horterów.

Yannik Agnel – sylwetka

Yannki Agnel jest przede wszystkim trzykrotnym medalistą igrzysk olimpijskich z Londynu (dwa złota i jedno srebro). Francuz wygrał wtedy konkurencję 200 metrów stylem dowolnym oraz był członkiem zwycięskiej sztafety 4 x 200 stylem dowolnym. W 2012 roku został wybrany najlepszym pływakiem Europy.

