Żona Kamila Stocha kontruje słowa Jacka Kurskiego. Ten argument trudno będzie obalić

W niedzielę 6 lutego dzięki bardzo dobrej dyspozycji Dawida Kubackiego Polska zdobyła pierwszy medal podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Skoczek narciarski wywalczył brązowy medal w konkursie indywidualnym. Najlepszy był Ryoyu Kobayashi, a srebrny krążek trafił do Manuela Fettnera.

Jacek Kurski skomentował sukces Dawida Kubackiego. Wbił szpilę TVN-owi

Po sukcesie Dawida Kubackiego zaczęły płynąć do niego liczne gratulacje od polityków, innych sportowców, a także użytkowników mediów społecznościowych. Do osiągnięcia skoczka odniósł się m.in. prezes Telewizji Polskiej. Jacek Kurski przy okazji wbił szpilę TVN-owi. „Sami Państwo widzieli, co się stało. Kiedy tylko skoki wróciły do Telewizji Polskiej, natychmiast przyszły też sukcesy Polaków. Mamy medal igrzysk olimpijskich dla Polski! 2 Polaków w szóstce, 4 w rundzie finałowej. Brawo polscy skoczkowie, brawo Dawid Kubacki! Bądźmy razem z TVP” – napisał Jacek Kurski.

– Z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio może wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt – mówił z kolei jeszcze w trakcie transmisji komentator Przemysław Babiarz. Obecnie większość konkursów skoków narciarskich transmituje telewizja TVN.

Żona Stocha odpowiada Kurskiemu. „W ich transmisji też zdobył dziś medal”

Prezesowi Telewizji Polskiej postanowiła odpowiedzieć żona Kamila Stocha. „Dawid od kilku lat jest ambasadorem stacji Eurosport i w ich transmisji też zdobył dziś medal. Może po prostu cieszmy się bez podtekstów. Pozdrawiam Menadżerka" – napisała Ewa Bilan-Stoch na Twitterze.

