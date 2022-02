Komentarz Przemysława Babiarza wywołał burzę. „Od razu jest efekt”

W niedzielę 6 lutego Polska zdobyła pierwszy medal podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Stało się to za sprawą Dawida Kubackiego, który konkurs indywidualny skoków narciarskich zakończył na trzecim miejscu. Najlepszy był Ryoyu Kobayashi, a srebrny krążek trafił do Manuela Fettnera. Po sukcesie Dawida Kubackiego zaczęły płynąć do niego liczne gratulacje od polityków, innych sportowców, a także użytkowników mediów społecznościowych.

Komentarz Przemysława Babiarza. Wtórował mu Jacek Kurski

Głośnym echem odbiły się słowa Przemysława Babiarza, który na antenie Telewizji Polskiej komentował konkurs skoków. – Z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio może wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt – mówił komentator. W podobnym tonie do sukcesu Dawida Kubackiego odniósł się prezes Telewizji Polskiej.

Jacek Kurski przy okazji wbił szpilę TVN-owi. „Sami Państwo widzieli, co się stało. Kiedy tylko skoki wróciły do Telewizji Polskiej, natychmiast przyszły też sukcesy Polaków. Mamy medal igrzysk olimpijskich dla Polski! 2 Polaków w szóstce, 4 w rundzie finałowej. Brawo polscy skoczkowie, brawo Dawid Kubacki! Bądźmy razem z TVP” – napisał Jacek Kurski. Obecnie większość konkursów skoków narciarskich transmituje telewizja TVN.

Żona Dawida Kubackiego: Mój osobisty mąż zdobył medal…

Prezesowi Telewizji Polskiej postanowiła odpowiedzieć żona Kamila Stocha. „Dawid od kilku lat jest ambasadorem stacji Eurosport i w ich transmisji też zdobył dziś medal. Może po prostu cieszmy się bez podtekstów. Pozdrawiam Menadżerka" – napisała Ewa Bilan-Stoch na Twitterze.

Głos w sprawie zabrała również żona Dawida Kubackiego. „Mój osobisty mąż zdobył medal IO tylko dzięki swojej ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeniom oraz całemu tabunowi ludzi, którzy (może nie wszyscy – nie wiem) nie patrzą na to, gdzie była transmisja. Tak myślę ja – Jego osobista żona” – napisała Marta Kubacka.

twitterCzytaj też:

Terminarz i program ZIO Pekin 2022 na poniedziałek 7 lutego. Tak prezentuje się rozpiska dzisiejszych startów