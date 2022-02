Super Bowl jak zwykle nie zawiódł. Sportowe emocje i światowe gwiazdy na scenie

Super Bowl to sportowe święto obejmujące mecz futbolu amerykańskiego między dwiema drużynami NFL. Wydarzenie już dawno przybrało formę nieoficjalnego święta narodowego, podczas którego 30 sekund spotu reklamowego w telewizji kosztuje kilka milionów dolarów.

Wielkie emocje w finale Super Bowl

Finał Super Bowl między Los Angeles Rams i Cincinnati Bengals zakończył się zwycięstwem tych pierwszych, którzy grali na własnym stadionie. Ich wygrana nie była jednak tak oczywista. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem LA Rams 3:7. Druga część spotkania została wygrana przez Bengals, przez co tracili oni już tylko trzy punkty do przeciwników. (10:13).

W przerwie nadszedł czas na wielkie „half-time show”, podczas którego pojawiło się na scenie wiele gwiazd. Przed wielotysięczną publicznością zaprezentowali się Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent, Kendrick Lamar oraz Eminem. Według LeBrone'a Jamesa, gwiazdy NBA, było to najlepszy występ w przerwie Super Bowl w historii.

Po występie zawodnicy wrócili na boisko i gra zupełnie uległa zmianie. Do końca trzeciej kwarty to Bengalsi wyszli na prowadzenie 20:16 i wiele wskazywało na to, że to oni sięgną po mistrzostwo NFL. Okazało się jednak, że ostatnia ćwiartka spotkania należała do Los Angeles Rams. Decydujące przyłożenie zaliczył Cooper Kupp i zapewnił swojej drużynie drugie mistrzostwo w historii.

