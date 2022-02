Polska reprezentacja nie poleci do Rosji. Oficjalne oświadczenie trzech federacji piłkarskich

Około godziny 5 rano rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę. Pod ostrzałem Rosji znalazły się m.in. Kijów, Odessa i Charków. Trudna sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów wpływa również na świat sportu. W piątek 25 lutego ma zapaść decyzja, co do przeniesienia finału Ligi Mistrzów z St. Petersbura. PZPN wraz ze szwedzką i czeską federacją doszły również do porozumienia w sprawie meczów, które odbyć mogą się w marcu na terenie Rosji.

Oficjalne oświadczenie PZPN, SvFF i FACR

„Federacje piłkarskie Polski, Szwecji oraz Czech kategorycznie potępiają agresję Rosji na Ukrainę. W związku z obecną sytuacją Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN), Svenska Fotbollförbundet (SvFF) oraz Fotbalová asociace České republiky (FAČR) wyrażają zdecydowane stanowisko, że zaplanowane na 24 i 29 marca br. mecze barażowe do mistrzostw świata w Katarze nie powinny odbyć się na terenie Federacji Rosyjskiej” – napisane jest w pierwszym akapicie oficjalnego oświadczenia trzech federacji piłkarskich.

W dalszej części oświadczenia dowiadujemy się, że trzy federacje piłkarskie nie wyobrażają sobie wyjazdu do Rosji i rozgrywania na jej terenie spotkań. „Militarna eskalacja, którą obserwujemy, wiąże się z poważnymi konsekwencjami oraz znaczącym obniżeniem poziomu bezpieczeństwa dla naszych reprezentacji oraz oficjalnych delegacji” – napisano w komunikacie. „W związku z tym oczekujemy niezwłocznej reakcji FIFA i UEFA oraz przedstawienia alternatywnych rozwiązań dotyczących miejsc rozegrania zbliżających się spotkań” – dodano jeszcze.

Polska miała rozegrać 24 lutego mecz z Rosją w ramach baraży do mistrzostw świata w Katarze. Wiadomo jednak, że nasza reprezentacja tam nie poleci. Oświadczenie musiało być wspólnym głosem trzech federacji, ponieważ w przypadku przegranej Biało-Czerwonych ze Sborną to Czechy albo Szwecja będą musiały grać z nią w finale.

