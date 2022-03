Mecz Polska-Szkocja: W jakim składzie zagramy? Michniewicz nie chce popełnić błędów Sousy

Niemal dokładnie rok temu, w meczu eliminacyjnym ze słabiutką Andorą, Robert Lewandowski doznał kontuzji i nie mógł zagrać kilka dni później przeciwko Anglii. Ówczesnemu selekcjonerowi Paulo Sousie zarzucono, że popełnił katastrofalny błąd wystawiając z outsajderami z Andory naszego najlepszego piłkarza, bo ten mecz i tak byśmy wygrali, a tak do Londynu musieliśmy pojechać bez „Lewego”.

Obecny trener reprezentacji Czesław Michniewicz nie chce popełnić tego samego błędu, więc w czwartkowym meczu towarzyskim ze Szkocją „Lewy” ma nie zagrać. Takie były wstępne założenia. Być może kapitan kadry nawet nie poleci do Glasgow. Decyzja może się jednak szybko zmienić w trakcie właśnie rozpoczynającego się w Kartowicach i Chorzowie zgrupowania kadry.

Bo jest też wiele argumentów za tym, żeby Robert wystąpił przeciwko Szkotom. Zwolennicy tego rozwiązania przekonują, że drużyna powinna zagrać czwartkowy test choć przez jedną połowę w takim ustawieniu, które Michniewicz planuje wystawić w finale baraży. Bo przecież sam selekcjoner dopiero debiutuje, poznaje zespół, więc widząc w praktyce, już na boisku, słabości danego ustawienia lub koncepcji personalnej, będzie miał więcej okazji do wyciągnięcia prawidłowych wniosków. Bez sprawdzenia jak drużyna funkcjonuje z Lewandowskim to już nie będzie to samo.